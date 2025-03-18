Ликвидировать Путина могут 2 страны, – расследователь назвал вероятный сценарий смерти диктатора

Убить российского диктатора Владимира Путина могут только украинцы или россияне. Западный мир вряд ли может в этом помочь, поскольку отказался от кровавых методов.

Вероятнее всего, главу Кремля ликвидируют именно внутри России. В эфире 24 Канала журналист-расследователь издания "Bellingcat" Христо Грозев предположил, кто это может сделать.

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Как могут убить Путина

Христо Грозев отметил, что более 50 лет назад западный мир отказался от методов, которые использует Россия и другие кровавые режимы.

Поэтому только две страны имеют легитимное право убить Путина – Украина и россияне, которые не признают себя свободными,

– подчеркнул он.

Однако, вероятнее всего, диктатор будет ликвидирован внутри России. Это может произойти либо из-за действий элиты, или в результате внутренней борьбы между различными "башнями" вокруг Путина.

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Ярким примером этого является мятеж покойного главаря вагнеровцев Евгения Пригожина, одного из самых кровавых инструментов режима, который пытался устранить главу Кремля.