Ликвидировать Путина могут 2 страны, – расследователь назвал вероятный сценарий смерти диктатора
- Убийство Путина могут осуществить только украинцы или россияне, поскольку Запад отказался от кровавых методов.
- Вероятнее всего, ликвидация Путина произойдет внутри России через действия элиты или внутреннюю борьбу, как это было с мятежом Пригожина.
Убить российского диктатора Владимира Путина могут только украинцы или россияне. Западный мир вряд ли может в этом помочь, поскольку отказался от кровавых методов.
Вероятнее всего, главу Кремля ликвидируют именно внутри России. В эфире 24 Канала журналист-расследователь издания "Bellingcat" Христо Грозев предположил, кто это может сделать.
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Как могут убить Путина
Христо Грозев отметил, что более 50 лет назад западный мир отказался от методов, которые использует Россия и другие кровавые режимы.
Поэтому только две страны имеют легитимное право убить Путина – Украина и россияне, которые не признают себя свободными,
– подчеркнул он.
Однако, вероятнее всего, диктатор будет ликвидирован внутри России. Это может произойти либо из-за действий элиты, или в результате внутренней борьбы между различными "башнями" вокруг Путина.
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Ярким примером этого является мятеж покойного главаря вагнеровцев Евгения Пригожина, одного из самых кровавых инструментов режима, который пытался устранить главу Кремля.
Что известно о восстании ПригожинаМятеж Евгения Пригожина, лидера ЧВК "Вагнера" произошел в июне 2023 года в России. Пригожин, недоволен действиями военного руководства, в частности тогдашним министром обороны Сергеем Шойгу, объявил о восстании своих сил против российских властей.
Вагнеровцы захватили Ростов-на-Дону и двигались в направлении Москвы. Однако мятеж быстро завершился после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, которые привели к прекращению наступления и гарантий для Пригожина и его подчиненных.
Событие вызвало значительный резонанс и подвергло сомнениям стабильность власти Путина. В результате он уехал в Беларусь, а уже через 2 месяца его вертолет попал в авиакатастрофу и он погиб.