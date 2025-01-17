Кто может сменить Путина: журналист-расследователь назвал трех главных кандидатов

Журналист-расследователь Андрей Захаров назвал трех российских чиновников, которые могут стать преемниками Владимира Путина. В то же время он отмечает, что российский диктатор планирует еще долго удерживать власть в своих руках.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста-расследователя Андрея Захарова в интервью Radio NV.

Смотрите также Надеюсь, Трамп принудит Путина к миру и предложит реальные гарантии безопасности, – Зеленский

Кто может заменить Путина

Захаров назвал трех российских чиновников, которые, по его мнению, могут быть потенциальными преемниками Владимира Путина.

Премьер Михаил Мишустин, второй человек в стране формально, это Маленков, Берия – это Патрушев, и нынешний Хрущев, я думаю, это первый заместитель администрации президента Сергей Владиленович Кириенко. Кириенко, во-первых, отвечает за кадры, как Хрущев отвечал за кадры в партии, а вообще Кириенко очень амбициозен. Не знаю, следите вы или нет, но он постоянно ездит по оккупированным территориям, ходит в камуфляже, чуть ли не с автоматом ходил, что абсолютно не по его статусу,

– рассказал Захаров.

Журналист отметил, что Путин, вероятно, намерен оставаться у власти еще долго, и назвал трех представителей младшего поколения российских чиновников, которые могут стать преемниками российского диктатора: Дмитрия Патрушева, сына Николая Патрушева, Владимира Кириенко, сына Сергея Кириенко, и Бориса Ковальчука, сына Юрия Ковальчука.

Он также отметил, что Дмитрий Патрушев, который является вице-премьером и министром сельского хозяйства, не имел значительных провалов в должности, Владимир Кириенко ранее работал в Ростелекоме, а сейчас возглавляет ВКонтакте, что намерен заменить YouTube после его блокировки, а Борис Ковальчук сейчас возглавляет Счетную палату.

Захаров заметил, что преемники "растут в дворянских семьях" и только время покажет, кто закричит "Хрусталев, машину!".