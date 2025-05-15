Кто находится в Турции вместе с Зеленским: СМИ опубликовали перечень должностных лиц

Президент Владимир Зеленский уже прибыл в Турцию, где могут состояться переговоры с Россией относительно возможного прекращения огня. Вместе с главой государства в Стамбул также прибыли и другие украинские чиновники.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Смотрите также Вероятные переговоры между Украиной и Россией: что сейчас происходит в Стамбуле

Кто прибыл в Турцию вместе с Зеленским

Источник издания, который знаком с ходом визита, сообщил, что кроме Зеленского в Турцию прибыли министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, глава Офиса президента Андрей Ермак, заместители руководителя ОП Игорь Жовква и Игорь Брусило.