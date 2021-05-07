Сотрудники ГРУ России вероятно использовали поддельный паспорт, чтобы уехать из Чехии. Журналист-расследователь выяснил, что владелец настоящего паспорта – молдаванин, проживающий в США.

От настоящего паспорта в документе сохранились только номер и год выдачи, зато ненастоящими являются имя и дата рождения. Об этом рассказал журналист-расследователь Владимир Тхорик.

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Журналисты обнаружили настоящего владельца паспорта

"Недавно нам, с помощью зарубежных коллег, удалось идентифицировать молдаванина, поддельная копия паспорта которого была "засвечена" чешскими спецслужбами из-за вероятной причастности двух сотрудников ГРУ ко взрыву военного склада в Чехии 2014 года", – рассказал расследователь.

Важно! Говорится об известном документе с фальшивой идентичностью гражданина Молдовы на имя Николая Попы. Чешские следователи сообщали, что этот паспорт Александр Мишкин (он же и "Петров") в 2014 году использовал в Чехии. Именно в тот период произошли взрывы на складах боеприпасов в чешском Врбетице.

Что известно о молдаванине

Настоящим владельцем паспорта оказался молдаванин с Дрокиевского района на севере Молдовы.

Мужчину зовут Виталий К. Фамилию журналист не обнародует потому, что "человек, по всей вероятности, не при делах".

Мужчине 38 лет, то есть на 3 года меньше, чем было указано в "молдавском" паспорте вероятного сотрудника ГРУ России.

Мужчина живет в США и работает в сфере строительства и ремонта помещений.

Как нашли настоящего владельца

"Виталия мы идентифицировали благодаря номеру паспорта, который попал в сеть. По этому номеру и нашли его полеты в одной из зарубежных баз авиапассажиров, полученных зарубежными коллегами на черном рынке", – рассказал Владимир Тхорик.

Согласно базе полетов, молдаванин пользовался своим паспортом (который подделали и использовали в Чехии) несколько раз и в 2015 году. То есть уже после взрыва чешских складов с вооружением. Виталий летал из Кишинева в Нью-Йорк (транзитом через Москву) и обратно.

Расследователи связались с настоящим владельцем

Журналисты нашли мужчину в социальных сетях и задали ему несколько вопросов о деле.

Виталий подтвердил, что в 2015 году он летал через Москву в США. Однако мужчина не выходил на территорию России и ждал пересадки в авиатерминале.

Чушь какая-то. Я не был в России, не был на заработках и не отдыхал там. Просто проездом был в аэропорту, и не выходил в город даже. Меня не останавливали, не спрашивали. Это какие-то махинации,

– рассказал мужчина.

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Коротко о взрывах в чешском Врбетице