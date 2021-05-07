Кто является настоящим владельцем паспорта, которым пользовался в Чехии "Петров": расследование
Сотрудники ГРУ России вероятно использовали поддельный паспорт, чтобы уехать из Чехии. Журналист-расследователь выяснил, что владелец настоящего паспорта – молдаванин, проживающий в США.
Источник:фейсбук Владимира Тхорика
От настоящего паспорта в документе сохранились только номер и год выдачи, зато ненастоящими являются имя и дата рождения. Об этом рассказал журналист-расследователь Владимир Тхорик.
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Журналисты обнаружили настоящего владельца паспорта
"Недавно нам, с помощью зарубежных коллег, удалось идентифицировать молдаванина, поддельная копия паспорта которого была "засвечена" чешскими спецслужбами из-за вероятной причастности двух сотрудников ГРУ ко взрыву военного склада в Чехии 2014 года", – рассказал расследователь.
Что известно о молдаванине
- Настоящим владельцем паспорта оказался молдаванин с Дрокиевского района на севере Молдовы.
- Мужчину зовут Виталий К. Фамилию журналист не обнародует потому, что "человек, по всей вероятности, не при делах".
- Мужчине 38 лет, то есть на 3 года меньше, чем было указано в "молдавском" паспорте вероятного сотрудника ГРУ России.
- Мужчина живет в США и работает в сфере строительства и ремонта помещений.
Как нашли настоящего владельца
"Виталия мы идентифицировали благодаря номеру паспорта, который попал в сеть. По этому номеру и нашли его полеты в одной из зарубежных баз авиапассажиров, полученных зарубежными коллегами на черном рынке", – рассказал Владимир Тхорик.
Согласно базе полетов, молдаванин пользовался своим паспортом (который подделали и использовали в Чехии) несколько раз и в 2015 году. То есть уже после взрыва чешских складов с вооружением. Виталий летал из Кишинева в Нью-Йорк (транзитом через Москву) и обратно.
Расследователи связались с настоящим владельцем
Журналисты нашли мужчину в социальных сетях и задали ему несколько вопросов о деле.
Виталий подтвердил, что в 2015 году он летал через Москву в США. Однако мужчина не выходил на территорию России и ждал пересадки в авиатерминале.
Чушь какая-то. Я не был в России, не был на заработках и не отдыхал там. Просто проездом был в аэропорту, и не выходил в город даже. Меня не останавливали, не спрашивали. Это какие-то махинации,
– рассказал мужчина.
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Коротко о взрывах в чешском Врбетице
- 16 октября и 3 декабря 2014 года на военных складах в чешском городе Врбетице прогремели взрывы.
- В апреле 2021 года в Чехии заявили, что сотрудники ГРУ России Александр Мишкин и Анатолий Чепига, известны под "именами" Руслан Боширов и Александр Петров, могут быть причастны к этим взрывам. Россияне были на этих складах за день до того, как прогремел взрыв.
- Подозреваемые въехали в Чехию по российским паспортам на имена Александра Петрова и Руслана Боширова. Зато выехали за молдавским паспортам Николая Попы и по паспорту Таджикистана Руслана Табарова. Их объявили в розыск из-за "расследования обстоятельств тяжкого преступления".
- Ранее в Bellingcat заметили, что взрывы 2014 года во Врбетице были частью операции ГРУ России. Подробнее об истории можно прочитать по ссылке.
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