Хто є справжнім власником паспорта, яким користувався в Чехії "Петров": розслідування
Співробітники ГРУ Росії ймовірно використали підроблений паспорт, щоб виїхати з Чехії. Журналіст-розслідувач з'ясував, що власник справжнього закордонного паспорта – молдаванин, який проживає у США.
Джерело:фейсбук Володимира Тхорика
Від справжнього паспорта в документі збереглись тільки номер та рік видачі, натомість несправжніми є ім'я та дата народження. Про це розповів журналіст-розслідувач Володимир Тхорик.
Варто прочитати До вибухів у Врбетіце в Чехії може бути причетний третій росіянин, – розслідування
Журналісти виявили справжнього власника паспорта
"Нещодавно нам, за допомогою закордонних колег, вдалося ідентифікувати молдаванина, підроблена копія паспорта якого була "засвічена" чеськими спецслужбами через ймовірну причетність двох співробітників ГРУ до вибуху військового складу в Чехії 2014 року", – розповів розслідувач.
Що відомо про молдаванина
- Справжнім власником паспорту виявився молдаванин з Дрокійського району, що на півночі Молдови.
- Чоловіка звуть Віталій К. Прізвище журналіст не оприлюднює через те, що "чоловік, цілком ймовірно, не при справах".
- Чоловіку 38 років, тобто на 3 роки менше, ніж було вказано у "молдавському" паспорті ймовірно співробітника ГРУ Росії.
- Чоловік живе у США та працює в сфері будівництва та ремонту приміщень.
Як знайшли справжнього власника
"Віталія ми ідентифікували завдяки номером паспорта, який потрапив в мережу. По цьому номеру й знайшли його польоти в одній із зарубіжних баз авіапасажирів, отриманих закордонними колегами на чорному ринку", – розповів Володимир Тхорик.
Згідно з базою польотів, молдаванин користувався своїм паспортом (який підробили і використовували в Чехії) кілька разів і в 2015 році. Тобто вже після вибуху чеських складів з озброєнням. Віталій літав з Кишинева в Нью-Йорк (транзитом через Москву) і назад.
Розслідувачі зв'язались зі справжнім власником
Журналісти знайшли чоловіка в соціальних мережах та поставили йому кілька питань про справу.
Віталій підтвердив, що у 2015 році він літав через Москву в США. Однак чоловік не виходив на територію Росії та чекав пересадки в авіатерміналі.
Нісенітниця якась. Я не був в Росії, не був на заробітках і не відпочивав там. Просто проїздом був в аеропорту, і то не виходив в місто навіть. Мене не зупиняли, не питали. Це якісь махінації,
– розповів чоловік.
Варто прочитати Агентів ГРУ Мішкіна і Чепігу підвищили, вони працюють на Кремль, – Bellingcat
Коротко про вибухи у чеському Врбетіце
- 16 жовтня та 3 грудня 2014 року на військових складах у чеському місті Врбетіце прогриміли вибухи.
- У квітні 2021 року в Чехії заявили, що співробітники ГРУ Росії Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга, відомі під "іменами" Руслан Боширов та Олександр Петров, можуть бути причетними до цих вибухів. Росіяни були на цих складах за день до того, як прогримів вибух.
- Підозрювані в'їхали в Чехію за російськими паспортами на імена Олександра Петрова та Руслана Боширова. Натомість виїхали за молдавським паспортами Миколи Попа і за паспортом Таджикистану Руслана Табарова. Їх оголосили в розшук через "розслідування обставин тяжкого злочину".
- Раніше у Bellingcat зауважили, що вибухи 2014 року у Врбетіце були частиною операції ГРУ Росії. Детальніше про історію можна прочитати за посиланням.
Поділитися новиною