Співробітники ГРУ Росії ймовірно використали підроблений паспорт, щоб виїхати з Чехії. Журналіст-розслідувач з'ясував, що власник справжнього закордонного паспорта – молдаванин, який проживає у США.

Від справжнього паспорта в документі збереглись тільки номер та рік видачі, натомість несправжніми є ім'я та дата народження. Про це розповів журналіст-розслідувач Володимир Тхорик.

Варто прочитати До вибухів у Врбетіце в Чехії може бути причетний третій росіянин, – розслідування

Журналісти виявили справжнього власника паспорта

"Нещодавно нам, за допомогою закордонних колег, вдалося ідентифікувати молдаванина, підроблена копія паспорта якого була "засвічена" чеськими спецслужбами через ймовірну причетність двох співробітників ГРУ до вибуху військового складу в Чехії 2014 року", – розповів розслідувач.

Важливо! Мовиться про відомий документ з фальшивою ідентичністю громадянина Молдови на ім'я Миколи Попи. Чеські слідчі повідомляли, що цей паспорт Олександр Мішкін (він також й "Петров") у 2014 році використав у Чехії. Саме у той період відбулись вибухи на складах боєприпасів у чеському Врбетіце.

Що відомо про молдаванина

Справжнім власником паспорту виявився молдаванин з Дрокійського району, що на півночі Молдови.

Чоловіка звуть Віталій К. Прізвище журналіст не оприлюднює через те, що "чоловік, цілком ймовірно, не при справах".

Чоловіку 38 років, тобто на 3 роки менше, ніж було вказано у "молдавському" паспорті ймовірно співробітника ГРУ Росії.

Чоловік живе у США та працює в сфері будівництва та ремонту приміщень.

Як знайшли справжнього власника

"Віталія ми ідентифікували завдяки номером паспорта, який потрапив в мережу. По цьому номеру й знайшли його польоти в одній із зарубіжних баз авіапасажирів, отриманих закордонними колегами на чорному ринку", – розповів Володимир Тхорик.

Згідно з базою польотів, молдаванин користувався своїм паспортом (який підробили і використовували в Чехії) кілька разів і в 2015 році. Тобто вже після вибуху чеських складів з озброєнням. Віталій літав з Кишинева в Нью-Йорк (транзитом через Москву) і назад.

Розслідувачі зв'язались зі справжнім власником

Журналісти знайшли чоловіка в соціальних мережах та поставили йому кілька питань про справу.

Віталій підтвердив, що у 2015 році він літав через Москву в США. Однак чоловік не виходив на територію Росії та чекав пересадки в авіатерміналі.

Нісенітниця якась. Я не був в Росії, не був на заробітках і не відпочивав там. Просто проїздом був в аеропорту, і то не виходив в місто навіть. Мене не зупиняли, не питали. Це якісь махінації,

– розповів чоловік.

Варто прочитати Агентів ГРУ Мішкіна і Чепігу підвищили, вони працюють на Кремль, – Bellingcat

Коротко про вибухи у чеському Врбетіце