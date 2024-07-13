Кого больше всего не хватает в ВСУ: в ОСГВ "Хортица" сделали заявление
Армия оккупантов значительно превосходит ВСУ в личном составе. Поэтому нехватка людей остается одной из актуальных проблем в украинской армии. Представитель ОСГВ "Хортица" признался, каких именно специалистов не хватает больше всего.
В эфире телемарафона спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что на сегодня происходит обновление бригад и работает рекрутинг. Однако потребность в новых людях сохраняется.
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"Нужны простые военные"
По словам Волошина, не хватает именно "простых военных, простых солдат, простых пехотинцев". Такая ситуация в большинстве подразделений ВСУ, уточнил спикер.
Военный объяснил, что сейчас пехотинцы нужны как раз на линии боевого соприкосновения, где не хватает личного состава. Там враг активно использует свое преимущество в количестве. И хотя защитники успешно уничтожают оккупантов, россияне дальше набирают новых и новых новобранцев и бывших заключенных.
Напомним, что враг осуществляет подготовку подразделений 153 мсп 47 мсд и 138 омсбр 6А к атакам в Волчанске.
За последние сутки Россия потеряла 1120 оккупантов, 8 танков, 24 бронированные машины, 56 артиллерийских систем.