Трагедия произошла в Деснянском районе Киева. Глава КМВА Сергей Попко заявил, что СБУ, прокуратура и полиция расследуют, почему не было обеспечено функционирование бомбоубежища. Речь идет о укрытии в поликлинике №3.

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Попко заявил, что виновных должно установить следствие

Сергей Попко заявил, что за трагедию ответственна власть на всех уровнях. Поэтому он считает, что ни один руководитель не может снимать с себя ответственность до завершения следственных действий.

Трагедия с погибшими во время ракетных обстрелов – это ответственность власти на всех уровнях – от руководителей города до глав района. Поэтому никто – ни я, ни один другой руководитель высшего или самого низкого звена в этом городе не имеют права снимать с себя ответственность до завершения следственных действий,

– сказал Попко.

Глава КМВА отметил, что трое погибших находились перед укрытием. По словам Попка, следствие должно установить, что стало причиной трагедии: закрытое бомбоубежище или роковое стечение обстоятельств.

"Что стало причиной трагедии – закрытая дверь входа в поликлинику, где расположено укрытие или роковое стечение обстоятельств и люди просто не успели добежать до хранилища – ответы на этот вопрос даст следствие", – сказал он и добавил, что виновные должны быть наказаны.

Когда установят круг ответственных лиц за то, что укрытие было закрыто

Руководитель Деснянской окружной прокуратуры Киева Антон Ефимов сообщил, что в настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению ответственных за инцидент с укрытием в Деснянском районе, сообщает "КИЕВ24".

По его словам, до конца дня должен быть установлен круг лиц, ответственных за то, что укрытие было закрыто.

Мы надеемся, что к концу этого рабочего дня мы уже установим круг лиц, ответственных за то, что укрытие было закрыто, а также ответственных за эксплуатацию из местных властей. Также будет дана юридическая оценка их действиям,

– сказал он.

Антон Ефимов заявил, что говорится об уголовной ответственности по двум статьям УК Украины: часть 2 статьи 367 "служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия", а также часть 3 статьи 135 "оставление в опасности".

Жители обращались с жалобами относительно укрытия

Антон Ефимов также рассказал, что жители Деснянского района, где произошла трагедия, уже обращались в органы государственной власти относительно укрытия.

"Жители района предоставляют информацию, что они систематически обращались письменно в органы государственной власти, звонили по телефону на горячую линию относительно того, что они не могут попасть в это укрытие во время воздушной тревоги. Отдельные жалобы также поступали относительно того, что это укрытие неукомплектовано всем необходимым для того, чтобы обеспечить там пребывание людей", – отметил он.

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