Трагедія сталася у Деснянському районі Києва. Очільник КМВА Сергій Попко заявив, що СБУ, прокуратура та поліція розслідують, чому не було забезпечене функціонування бомбосховища. Мовиться про укриття у поліклініці №3.

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Попко заявив, що винних має встановити слідство

Сергій Попко заявив, що за трагедію відповідальна влада на всіх рівнях. Тому він вважає, що жоден керівник не може знімати із себе відповідальність до завершення слідчих дій.

Трагедія із загиблими під час ракетного обстрілу – це відповідальність влади на усіх рівнях – від керівників міста до голів району. Тому, ніхто – ні я, ні жоден інший керівник найвищої чи найнижчої ланки в цьому місті не мають права знімати із себе відповідальність до завершення слідчих дій,

– сказав Попко.

Очільник КМВА зазначив, що троє загиблих перебували перед укриттям. За словами Попка, слідство має встановити, що стало причиною трагедії: закрите бомбосховище, чи фатальних збіг обставин.

"Що стало причиною трагедії – закриті двері входу в поліклініку, де розташоване укриття чи фатальних збіг обставин і люди просто не встигли добігти до сховища – відповіді на це питання дасть слідство", – сказав він і додав, що винні мають бути покарані.

Коли встановлять коло відповідальних осіб за те, що укриття було закрите

Керівник Деснянської окружної прокуратури Києва Антон Єфімов повідомив, що наразі триває досудове розслідування щодо встановлення відповідальних за інцидент з укриттям у Деснянському районі, інформує "КИЇВ24".

За його словами, до кінця дня мають встановити коло осіб, відповідальних за те, що укриття було закрите.

Ми сподіваємось, що до кінця цього робочого дня ми вже встановимо коло осіб, відповідальних за те, що укриття було зачинене, а також відповідальних за експлуатацію з представників місцевої влади. Також буде надана юридична оцінка їхнім діям,

– сказав він.

Антон Єфімов заявив, що мовиться про кримінальну відповідальність за двома статтями КК України: частина 2 статті 367 "службова недбалість, що потягло тяжкі наслідки”, а також частина 3 статті 135 "залишення у небезпеці".

Мешканці зверталися зі скаргами щодо укриття

Антон Єфімов також розповів, що мешканці Деснянського району, де сталася трагедія, уже зверталися до органів державної влади щодо укриття.

"Мешканці району надають інформацію, що вони систематично зверталися письмово до органів державної влади, телефонували на гарячу лінію щодо того, що вони не можуть потрапити в це укриття під час повітряної тривоги. Окремі скарги також надходили щодо того, що це укриття неукомплектоване всім необхідним для того, щоб забезпечити там перебування людей", – зазначив він.

Що відомо про трагедію у Києві