Зенитно-ракетное сражение народов: что происходит в небе над Украиной

Россияне увеличили производство ракет на 50%, а США сказали "да" на F-16 для ВСУ. Эти два события будут определять течение битвы в небе над Украиной в следующие несколько месяцев.

Так сколько ракет есть у россиян

ГУР Минобороны на днях заявило, что сейчас россияне производят ежемесячно по 35 дозвуковых крылатых ракет Х-101, 25 ракет "Калибр", 5 баллистических ракет к ОТРК "Искандер" и по две гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

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По дозвуковым крылатым ракетам еще в декабре 2022 года показатель был в общей сложности 40 ракет в месяц. Так выходит, что российский ВПК за последние 5 месяцев нарастил производство на 50%.

Относительно производства "Кинжалов" цифра может оказаться вообще оптимистично заниженной. Ведь если бы действительно было всего по 2 ракеты в месяц, то к началу мая у россиян было бы где-то 60 "Кинжалов", а по факту было 80, как заявлял Алексей Резников.

До сегодняшнего наиболее пессимистической считалась оценка, по которой в России было всего до 550 дальнобойных ракет всех типов, из которых близко:

70 "Кинжалов";

около 150 ракет Х-22;

около 330 дозвуковых крылатых ракет типов Х-101, Х-555, "Калибр" и "Искандер-К".

Похоже, что после недавних обновлений эта оценка по меньшей мере подтверждается. А с тем, как россияне решили "дробить" интервал между обстрелами и количество ракет в залпе, то имеющегося запаса им может хватить по меньшей мере на летнюю кампанию ударов.

Вряд ли Россия сейчас так переживает, сколько лет ей понадобится для возобновления ракетного арсенала в цифрах на 23 февраля 2022 года. Россияне ведут войну и за то, чтобы у цивилизованных стран Запада не было возможности адекватно укреплять свои арсеналы.

Почему враг активизировал обстрелы

Попытки рационализировать в оценках действия противника – всегда дело неблагодарное. Поэтому с одинаковой вероятностью можно принимать одновременно все версии, которые сейчас находятся в публичном пространстве по активизации ракетных обстрелов от России:

и террор против мирного населения;

и попытка "прощупать" и истощить нашу ПВО;

и попытка извлечь хоть что-то из гипотетических резервов техники и амуниции, которые, по мнению россиян, точно накопила Украина накануне контрнаступления.

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Самое время еще раз перечитать ту же диссертацию майора ВВС США Томаса Гриффита об историческом опыте ударов по энергоинфраструктуре во время войн. Ею было принято зачитываться в ноябре прошлого, чтобы при этом объяснить такой момент – при планировании стратегических бомбардировок политические и мировоззренческие факторы очень часто преобладают над военной рациональностью.

Поэтому, например, если россияне решили, что для "величия русского мира" нужно и дальше "убивать" о нашем ПВО свои ракеты, они и дальше это будут делать, пока не потеряют физическую возможность запускать крылатые ракеты.

Также следует делать поправку, что даже когда западными и отечественными ракетами удастся привести в "естественное состояние" Черноморский флот России, то есть утопить, даже этого не хватит, чтобы снять угрозу от "Калибров". В первые несколько месяцев полномасштабного вторжения россияне запускали эти крылатые ракеты и из корветов в Каспийском море.

Битва в воздухе

Что касается нашей ПВО, то здесь следует стартовать с такого показателя. Транспортное командование армии США отчиталось, что за первые 2 недели мая доставило "союзникам и партнерам" более 600 зенитных ракет. Даже если не все из этого было доставлено именно в Украину, все равно получается, что американская логистика по вывозу зенитных ракет работает в разы лучше, чем российская логистика по "вывозу" крылатых ракет.

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Однако сравнение нашей ПВО с израильским "железным куполом" пора уже забыть как вульгарное и не отражающее реального характера угроз для нашей страны с воздуха, сложности выполнения задач, а главное – объем ресурсов, привлеченный в частности через наших союзников.

Каждое удачное сбивание российских ракет в принципе можно было бы называть "зенитно-ракетным сражением народов". Ведь на защиту нашего неба работают не только медийно известные ЗРК западного образца, но и менее известные С-125 польского происхождения на гусеничном шасси или шведские RBS 70 с наведением по лазерному лучу.

Наконец, благодаря сверхчеловеческим усилиям наших военных инженеров и работников ОПК у нас до сих пор есть запас прочности в средствах ПВО и истребителях советского образца.

Что касается F-16, то здесь следует понимать, что история с формированием "самолетной коалиции" может длиться несколько недель или месяцев, а будет проявляться порциями новостей. Ведь лишь обучение пилотов – это только треть дела. Нужно еще организовать вопросы технического обслуживания, и главное – вопросы ракет и другого вооружения этих самолетов.

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Насколько вообще дороги ракеты к F-16 может показать, например, бюджетный запрос Румынии на 2023 год на покупку 186 ракет "воздух – воздух" AIM-120 и 299 ракет AIM-9X в общей сложности за почти 600 миллионов долларов.

Возможно, именно из-за подорожания "расходников" под F-16 в Пентагоне внимательно поискали и нашли дополнительные более 3 миллиардов долларов из якобы "переоцененного" вооружения, уже поставленного Украине.