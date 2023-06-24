Кто поддерживает Пригожина: Пионтковский назвал возможные фамилии

Оказывается, Пригожин пользуется большой поддержкой и в среде российских военных. В частности, об этом свидетельствуют факты того, кто поддержал "вагнеровцев" из генералов.

Такое мнение 24 Каналу озвучил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Пригожин объявил войну минобороны, потому что по позициям ЧВК "Вагнера" Россия могла нанести ракетный удар.

Интересно На мой взгляд, Пригожин победит, – в сети вспомнили прогноз Буданова

Все решают люди с оружием

Пионтковский рассказал, что у Пригожина огромная поддержка в регулярной армии. К нему служить перешел генерал Мизинцев, недавно являвшийся заместителем министра обороны. Очень показательна мирная и доброжелательная беседа другого заместителя министра обороны генерала Евкурова и заместителя Герасимова Алексеева с Пригожиным.

Пригожин практически разоружил их весь штаб в Ростове. Как справедливо отметил сам руководитель ЧВК "Вагнера" – без всякого выстрела им завладел. Ни Евкуров, ни Алексеев не воспротивились Пригожину. Они напротив очень мило общались с террористом, захватившим штаб южного военного округа.

Пионтковский назвал возможные фамилии, поддерживающие Пригожина: смотрите видео

Морально-идеологические и политические факторы

Таково же отношение в армейских структурах. То, что он говорит, постепенно появилось в сознании и мобилизованных и профессиональных военных. Война против Украины не имела смысла. Она – в интересах руководства России. Это мнение распространяется как пожар.

Морально идеологические и политические факторы на стороне Пригожина. Он очень эффективно их использует. То, что он не сам, и это показывает пропагандистское мастерство его действий.

Мятеж Пригожина: какие последние новости