Не только местные власти: Игнат объяснил, кто помогает Украине с РЭБ

Юрий Игнат отметил, что средства РЭБ существуют разные. Это могут быть и антидроновые ружья, и купольные РЭБ.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что местные власти давно закупают разные средства и помогают украинским защитникам. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Украина нуждается во много средствах

Игнат заявил, что сегодня государственные компании производят мощные РЭБ для войска, чтобы спасать жизни наших бойцов. Эти системы работали 20 января и в прошлые дни. Но у нас большая страна, территорию которой покрыть очень тяжело. Поэтому заказов немало.

Поэтому нам с РЭБ помогают наши западные партнеры – это раз. Во-вторых, присоединились гражданские производители, их тоже немало, можно найти в интернете. И (они – 24 Канал) тоже поставляют, при условиях, что оно действительно работает, оно рабочее,

– заявил спикер.

Спикер объяснил свою позицию

Игнат также отметил, что закупка систем РЭБ местными властями – это не его идея. По его словам, такие случаи уже есть. На прифронтовых территориях военно-гражданская администрация, бизнес и предприятия имеют соответствующий бюджет и закупают.

Я никаких призывов людям "скидываться" на РЭБ не делал,

– заметил спикер.

Кроме того, он добавил, что средства радиоэлектронной борьбы являются высокотехнологичными системами. Поэтому должны быть специалисты, которые смогут их обслуживать.

Что этому предшествовало

Юрий Игнат недавно говорил, что местные общины могут привлекать ресурсы и закупать средства РЭБ. По его мнению, за этими системами будущее, они позволят спасать жизнь и не тратить на вражеские цели дорогие ракеты.

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