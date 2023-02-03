Каждый шаг – ракета, которая не упадет: кто и как в России пытается остановить войну

Россия совершает геноцид в Украине. Практически все россияне это поддерживают. В то же время, есть на территории-страны и люди, которые пытаются бороться с войной, которую развязала их страна.

Анархистов разыскивают. В то же время, они продолжают свою деятельность, потому что осознают, что каждый их шаг – ракета, которая не упадет на территории Украины.

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Как в России пытаются остановить войну

Еще летом 2022 года неизвестные разобрали железнодорожные рельсы. Они вели к воинской части вблизи Киржача – Владимирская область. Там базировался 51-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления минобороны России.

Впоследствии ответственность за диверсию на себя взяла "Боевая организация анархо-коммунистов".

В сообщении говорится, что цель – "прямые действия против структур, связанных с репрессиями государства и войной". Прессслужба организации подчеркнула, что вредить гражданским не будут. В то же время приготовиться военкоматам, военной железной дороге, полицейским отделениям.

Целью диверсии под Киржачем было затормозить поезда с оружием и техникой для российских оккупантов.

Каждый такой шаг – минус снаряды и ракеты, которые могли бы прилететь в мирные украинские города,

– заявили в организации.

Российские силовики начали разыскивать анархистов.

В частности, о том, что за ними следят, заявили Иван Ивко и Светлана Орлова. Супруги участвуют в акциях протеста еще с конца "нулевых". Иван и Светлана не подтвердили, что причастны к акции. В то же время подчеркнули, что поддерживают БОАК и выступают против российской диктатуры.

В то же время БОАК называют украинцев "братским народом", продвигая фейк Кремля.

В общей сложности БОАК взяли ответственность на себя за 4 акции. В частности, поджог вышки, саботаж рельсовых путей и подрыв железнодорожного моста.

ГУР о диверсиях на территории России

Кирилл Буданов – глава ГУР Минобороны – заявил, что на территории России есть люди, работающие в Украине. Такие действия рушат иллюзию безопасности на территории страны-террористки.

Буданов отметил, что, в частности, есть люди, которые подкладывают взрывчатку.