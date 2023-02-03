Анархістів розшукують. Водночас вони продовжують свою діяльність, бо усвідомлюють, що кожен їхній крок – ракета, яке не впаде на території України.

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Як у Росії намагаються зупинити війну

Ще влітку 2022 року невідомі розібрали залізничні рейки. Вони вели до військової частини поблизу міста Кіржач – Володимирська область. Там базувався 51 арсенал головного ракетно-артилерійського управління міноборони Росії.

Згодом відповідальність за диверсію на себе взяла "Бойова організація анархо-комуністів".

У повідомленні мовиться, що мета – "прямі дії проти структур, які повязані з репресіями держави та війною". Пресслужба організації наголосила, що шкоди для цивільних не чинитимуть. Водночас приготуватися військкоматам, військовій залізниці, поліцейським відділенням.

Диверсією під Кіржачем мали на меті загальмувати потяги зі зброєю та технікою для російських окупантів.

Кожен такий крок – мінус снаряди та ракети, які могли б прилетіти до мирних українських міст,

– заявили в організації.

Російські силовики почали розшукувати анархістів.

Зокрема, про те, що за ними стежать, заявили Іван Івко та Світлана Орлова. Подружжя бере участь в акціях протесту ще з кінця "нульових". Іван та Світлана не підтвердили, що причетні до акції. Водночас наголосили, що підтримують БОАК та виступають проти російської диктатури.

Зауважте! Водночас БОАК називають українців "братнім народом", просуваючи фейк Кремля.

Загалом БОАК взяли відповідальність на себе за 4 акції. Зокрема, підпал вишки, саботаж рейкових колій та підрив залізничного моста.

ГУР про диверсії на території Росії

Кирило Буданов – очільник ГУР Міноборони – заявив, що на території Росії є люди, які працюють на Україну. Такі дії руйнують ілюзію безпеки на території країни-терористки.

Буданов зауважив, що, зокрема, є люди, які закладають вибухівку.