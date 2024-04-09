Российский публицист из Соединенных Штатов Америки Андрей Пионтковский высказал 24 Каналу мнение, что Салливан и Бернс являются "путинскими агентами". Об ударах по НПЗ России высказался и Курт Волкер.
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Салливан и Бернс
Пионтковский рассказал, что Салливан приезжал в Украину не извиняться за задержку помощи от США. Он приехал, чтобы запретить удары по российским НПЗ. Хорошо, что Украина не послушалась и на следующий же день в очередной раз атаковала НПЗ.
Салливан откровенно работает на Путина. Я не стесняюсь писать и говорить об этом в США, и я пока жив, между прочим. Россияне меня объявили инагентом. Скоро и Бернс меня объявит инагентом в США. Однако это неважно. Дело не только в трампистах, но и в том, кто есть в окружении Байдена,
– отметил российский публицист из Соединенных Штатов Америки.
Восстание республиканцев против трампистов
По его словам, на этой неделе в США республиканцы могут выступить против трампистов в своей партии. Однако не только Трамп и его последователи в своей риторике выгодно для России продвигают путинскую политику. В частности, Салливан запугивает Байдена тем, что в случае увеличения помощи Украине, Путин нанесет ядерный удар по США.
"Он участвует в примитивном ядерном шантаже США. О чем может мечтать Путин? Какая ему еще колонна нужна в США, когда на него "работают" директор ЦРУ, помощник по национальной безопасности и наиболее вероятный претендент на пост президента – Трамп", – заметил Пионтковский.
Удары по российским НПЗ: последние новости
- Эстонский лидер поддержал Украину. Он назвал российские НПЗ – легитимными целями для ударов.
- У России возникли проблемы с поставками топлива. На это, конечно, повлияли и обстрелы со стороны Украины.
- Орский НПЗ остановил работу из-за наводнения. Он помогал обеспечивать армию оккупантов.