Напомним, что 27 марта, после новых атак по российским НПЗ, представитель Госдепа США заявил, что позиция США относительно украинских атак по территории России остается неизменной – Штаты не поддерживают ударов Украины вне ее территории. Тогда Миллер добавил, что позиция Штатов отражает их "длительную политику" и это "четко донесли" до Украины.

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"Это помогает замедлить российскую военную машину"

Президент Эстонии Алар Карис выступил с заявлением, в котором поддержал легитимность атак Украины на военные объекты в российском тылу. Эту позицию он высказал во время встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Я считаю абсолютно легитимными атаки Украины на военные цели, которые расположены в тылу РФ – это помогает замедлить российскую военную машину,

– заявил он.

Президент также выразил убеждение, что ограничение помощи Украине со стороны западных стран может лишь увеличить агрессивность России. Карис призвал европейские страны и страны НАТО предоставлять Украине военную помощь и обеспечить ее необходимыми ресурсами для победы в конфликте.

"Это война, в которой с одной стороны насаждается колониалистическое зло, а с другой стороны защищается международное право и независимость государств. Теперь перед нами стоит вопрос преданности цели и скорейшего поиска необходимых средств, чтобы мы на самом деле смогли за себя постоять", – подчеркнул глава Эстонии.

Он также напомнил, что Эстония приняла решение в течение четырех лет предоставлять Украине военную помощь в объеме 0,25% от своего ВВП, а призвал союзников увеличить свою военную поддержку Украины и дать стране необходимые средства для успешного ведения войны.

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