Нагадаємо, що 27 березня, після нових атак по російських НПЗ, речник Держдепу США заявив, що позиція США щодо українських атак по території Росії залишається незмінною – Штати не підтримують ударів України поза її територією. Тоді Міллер додав, що позиція Штатів відображає їхню "тривалу політику" та це "чітко донесли" до України.

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"Це допомагає сповільнити російську воєнну машину"

Президент Естонії Алар Каріс виступив з заявою, в якій підтримав легітимність атак України на військові об'єкти у російському тилу. Цю позицію він висловив під час зустрічі з українським прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Я вважаю абсолютно легітимними атаки України на військові цілі, які розташовані в тилу РФ – це допомагає сповільнити російську воєнну машину,

– заявив він.

Президент також висловив переконання, що обмеження допомоги Україні з боку західних країн може лише збільшити агресивність Росії. Каріс закликав європейські країни та країни НАТО надавати Україні військову допомогу і забезпечити її необхідними ресурсами для перемоги у конфлікті.

"Це війна, в якій з одного боку насаджується колоніалістичне зло, а з іншого боку захищається міжнародне право та незалежність держав. Тепер перед нами стоїть питання відданості меті та якнайшвидшого пошуку необхідних засобів, щоб ми насправді змогли за себе постояти", – наголосив глава Естонії.

Він також нагадав, що Естонія ухвалила рішення протягом чотирьох років надавати Україні військову допомогу в обсязі 0,25% від свого ВВП, а закликав союзників збільшити свою військову підтримку України та дати країні необхідні засоби для успішного ведення війни.

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