В Британии, вероятно, будет новый премьер: повлияет ли это на поддержку Украины

Уже 4 июля в Великобритании пройдут парламентские выборы. Победу на них прогнозируют Лейбористской партии. А ее глава Кир Стармер может стать новым премьер-министром Соединенного Королевства.

В разговоре с 24 Каналом профессор Королевского колледжа Лондона Лоуренс Фридман объяснил, повлияет ли смена премьер-министра Британии на поддержку Украины. Стоит отметить, что в 2023 году Кир Стармер приезжал в Киев и обещал Украине "непоколебимую поддержку" от своей партии.

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Стоит ли волноваться Украине

Великобритания приближается к проведению выборов. Дело в том, что 22 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак распустил правительство. Впоследствии он сообщил, что получил согласие от монарха Чарльза III на проведение досрочных выборов в парламент. Выборы состоятся уже 4 июля.

Будет странно, если мы получим другого премьер-министра, чем Кира Стармера. Не думаю, что произойдут какие-то изменения в британской политике (в отношении Украины – 24 Канал). Это абсолютно двухпартийный вопрос. Украине не стоит волноваться, ее будут продолжать поддерживать,

– подчеркнул Лоуренс Фридман.

Что нужно знать о Кире Стармере

Это британский юрист и политик, лидер Лейбористской партии, теневой министр по выходу из Евросоюза (с 2016).

Согласно последним соцопросам, лейбористы должны победить консерваторов на выборах со значительным преимуществом. Поэтому новым премьер-министром вместо Риши Сунаша с высокой вероятностью станет именно Кир Стармер.

Недавно политик пообещал, что в случае победы на выборах он будет продолжать поддерживать Украину. Стармер добавил, что лейбористы также продолжат поддерживать создание спецтрибунала, чтобы привлечь Россию к ответственности. Кроме того, партия Стармера поддерживает конфискацию российских активов и их использование для помощи Украине.

Вероятный новый министр иностранных дел Дэвид Ламми и вероятный министр обороны Джон Гили недавно посещали Киев и выражали поддержку Украине. Поэтому, скорее всего, Великобритания, даже с новым правительством, будет неизменным союзником Украины.

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