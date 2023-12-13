Кто стоит за атакой на Киевстар: СБУ раскрыла детали

Ответственность за атаку на Киевстар взяла на себя российская группировка "Солнцепек". В СБУ рассказали, что это хакерское подразделение главного управления генштаба вооруженных сил России.

В СБУ отметили, что продолжают документировать кибератаку России по гражданской инфраструктуре Украины как очередное военное преступление. Также специалисты Службы безопасности помогают Киевстару восстановить сеть.

Смотрите также Когда Киевстар возобновит связь: в компании назвали сценарии

Кто взял на себя ответственность за взлом Киевстара

Ответственность за атаку на Киевстар взяла на себя псевдохакерская группировка "Солнцепек". В Службе безопасности объяснили, что это хакерское подразделение главного управления ГРУ России. Фактически враг публично легализует результаты своей преступной деятельности.

Мы, хакеры "Солнцепек", берем на себя полную ответственность за кибератаку на "Киевстар",

– заявила псевдохакерская группировка.

Они также сказали, что якобы уничтожили 10 тысяч компьютеров, более 4 тысяч серверов и все системы облачного хранения данных и резервного копирования.

Следует заметить, что в компании Киевстар предположили, что атака могла быть изнутри сети. Позже, когда "Солнцепек" опубликовали свое признание, они "поблагодарили" некоторых сотрудников компании и опубликовали скриншоты, на одном из которых было видно браузер с украинским интерфейсом.

12 декабря СБУ открыла уголовное производство по слому Киевстара. Начато расследование сразу по 8 статьям Уголовного Кодекса Украины. В частности, Служба безопасности расследует вероятную государственную измену и диверсию.

Отметим, что эта же псевдохакерская группировка "Солнцепек" взяла на себя ответственность за взлом 24 Канала 11 мая 2023 года.

Когда Киевстар возобновит сеть