В сети появилась информация о предстоящем контрнаступлении Вооруженных Сил Украины, которой мог завладеть враг. Позже аналитики отметили, кто может за этим стоять.

В пятницу, 7 апреля, в издании The New York Times сообщили, что в сети появились документы, свидетельствующие о возможной утечке информации о контрнаступлении украинской армии. Вместе с тем, в Reuters со ссылкой на собственные источники констатировали, что за этим стоит Россия: либо лица, причастные к Кремлю, либо пророссийские элементы.

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Лживые цифры

Собственно, сослались в СМИ на трех чиновников США, которые, кроме того, убеждены, что цифры потерь России, которые есть в этих обнародованных "секретных бумагах", были изменены.

Кремль и посольство России в Вашингтоне не ответили на просьбу о комментариях. Пентагон отказался комментировать подлинность документов, распространяемых на сайтах, включая твиттер и телеграм, датированные 1 марта и имеющие грифы "Секретно" и "Совершенно секретно",

– говорится в материале.

Там также отмечено, что в одном из документов, опубликованном в социальных сетях, говорится, что от 16 000 до 17 500 российских оккупантов было уничтожено за год широкомасштабной войны.

Конечно, эта цифра в разы больше. В Генштабе 7 апреля подчеркнули, что по состоянию на данный момент ВСУ отправили к Кобзону более 177 тысяч захватчиков. Вместе с тем в США считают, что около 200 тысяч солдат убитыми и ранеными потерял Путин.

"Утечка" документов произошла на фоне предположений о том, какие наступательные действия могут попробовать Киев и Москва на втором году войны. Казалось, что "утечка" документов не содержит никакого конкретного понимания военных планов Киева,

– писали в Reuters.

Что говорит Украина