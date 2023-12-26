Российская Тихановская: кто такая Дунцова и зачем ей было участие в выборах

В России весной 2024 года должны пройти президентские выборы. Владимир Путин ранее заявил о своей готовности баллотироваться и уже подал в ЦИК соответствующие документы. Хотя "результаты выборов" заранее понятны, все же в России есть те, кто пытается составить диктатору условную конкуренцию в так называемой президентской гонке.

Одна из таких – Катерина Дунцова. Это своеобразная "российская Тихановская", о чем в разговоре с 24 Каналом отметила российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова.

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Неудачная "оппозиционерка"

Катерина Дунцова – провинциальная журналистка из российского города Ржев. Она работала на телевидении и была депутатом Ржевской городской думы. В ноябре 2023 заявила о намерении баллотироваться на президентских выборах как независимый кандидат.

"Это попытка сделать из нее российскую Тихановскую. И попытаться реализовать этот сценарий. Если посмотреть по ее биографии и образу, она схожа", – отметила Курносова.

Впрочем, долгоиграющей истории с баллотированием не вышло. На днях стало известно, что российская ЦИК отказалась регистрировать инициативную группу по выдвижению Дунцовой. Причиной этому стали якобы 100 ошибок в соответствующих документах.

Представители ЦИК страны-оккупантки иронически добавили, что в экс-кандидата еще все впереди и "любой минус можно превратить в плюс". В то же время Дунцова заявила о намерении обжаловать решение в судебном порядке. Но это еще не все.

"За несколько дней до подачи документов в ЦИК, появилась информация, что ее поддерживает Ходорковский (российский бизнесмен – 24 Канал). И он сам не сильно опровергает это. Ходорковский помогал Дунцовой в ее попытках зарегистрироваться", – добавила российская оппозиционерка.

Удастся ли Дунцовой оспорить решение – Ольга Дунцова отметила, что у нее нет долгой политической истории. И в России очень просто напугать того, кто мешает, чтобы больше нигде не было слышно о таком "политике".

Некоторые эксперты предполагают, что появление такой "кандидатки" – работа администрации Путина. Это может быть "спойлером" для диктатора и привести к не очень выгодным Кремлю событиям.

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