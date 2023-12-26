Российская Тихановская: кто такая Дунцова и зачем ей было участие в выборах
В России весной 2024 года должны пройти президентские выборы. Владимир Путин ранее заявил о своей готовности баллотироваться и уже подал в ЦИК соответствующие документы. Хотя "результаты выборов" заранее понятны, все же в России есть те, кто пытается составить диктатору условную конкуренцию в так называемой президентской гонке.
Одна из таких – Катерина Дунцова. Это своеобразная "российская Тихановская", о чем в разговоре с 24 Каналом отметила российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова.
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Неудачная "оппозиционерка"
Катерина Дунцова – провинциальная журналистка из российского города Ржев. Она работала на телевидении и была депутатом Ржевской городской думы. В ноябре 2023 заявила о намерении баллотироваться на президентских выборах как независимый кандидат.
"Это попытка сделать из нее российскую Тихановскую. И попытаться реализовать этот сценарий. Если посмотреть по ее биографии и образу, она схожа", – отметила Курносова.
Впрочем, долгоиграющей истории с баллотированием не вышло. На днях стало известно, что российская ЦИК отказалась регистрировать инициативную группу по выдвижению Дунцовой. Причиной этому стали якобы 100 ошибок в соответствующих документах.
Представители ЦИК страны-оккупантки иронически добавили, что в экс-кандидата еще все впереди и "любой минус можно превратить в плюс". В то же время Дунцова заявила о намерении обжаловать решение в судебном порядке. Но это еще не все.
"За несколько дней до подачи документов в ЦИК, появилась информация, что ее поддерживает Ходорковский (российский бизнесмен – 24 Канал). И он сам не сильно опровергает это. Ходорковский помогал Дунцовой в ее попытках зарегистрироваться", – добавила российская оппозиционерка.
Удастся ли Дунцовой оспорить решение – Ольга Дунцова отметила, что у нее нет долгой политической истории. И в России очень просто напугать того, кто мешает, чтобы больше нигде не было слышно о таком "политике".
Некоторые эксперты предполагают, что появление такой "кандидатки" – работа администрации Путина. Это может быть "спойлером" для диктатора и привести к не очень выгодным Кремлю событиям.
Выборы в России: последние новости
- Путин на законодательном уровне готовится к "выборам". Он подписал закон об уточнении порядка проведения голосования во время военного времени. В частности, выборы могут перенести, если они будут угрожать жизни гражданских.
- 18 декабря российский диктатор подал документы в ЦИК для участия в выборах. Он идет самовыдвиженцем.
- Одной из главных тем предвыборной кампании Путина будет война. Параллельно будут звучать традиционные упреки вроде "плохого Запада" и так далее.