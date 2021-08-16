Кто такие талибы и почему они захватили Афганистан
Источник:24 канал
Группировка "Талибан" за несколько недель захватила практически всю территорию Афганистана. Боевики устанавливают в стране свои правила, в Кабуле бушует хаос. Например, не работают банки, банкоматы и торговые центры. Улицы города пусты, потому что люди боятся выходить из дома.
Важно, что "Талибан" уже был у власти в Афганистане, однако его отстранили под предводительством США в 2001 году. После этого группировка постепенно наращивала влияние. Подробнее о том, кто такие талибы, читайте в материале 24 канала.
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Что такое"Талибан"
"Талибан" – это радикальная исламистская группировка. На языке пушту звучит как "студенты". Это движение появилось в начале 1990 годов на севере Пакистана. В частности, когда из Афганистана вышли советские войска.
Талибы обещали восстановить мир в пуштунских районах, граничащих с Пакистаном и Афганистаном. Однако после этого стремились ввести строгую версию шариата.
Из Юго-Западного Афганистана боевики быстро распространили свое влияние. В 1996 году они захватили столицу Афганистана Кабул, свергнув режим президента Бурхануддина Раббани.
Суровые нравы "Талибана"
К 1998 году талибы контролировали почти 90% территории Афганистана. Сначала афганцы приветствовали талибов. Это объясняли тем, что группировка имела успехи в борьбе с коррупцией, сдерживании беззакония, строительстве дорог. Однако талибы также отличались особой строгостью. Например, вводили публичные расстрелы осужденных убийц и прелюбодеев. Людям, которых признали виновными в краже, ампутировали части тела.
Мужчин заставляли отрастить бороду, а женщин – носить бурку, которая полностью закрывает тело и лицо.
Более того, талибы запретили телевидение, музыку и кино, не одобряли посещение школ для девушек в возрасте от 10 лет. Собственно, поэтому талибов неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека.
Талибы в Кабуле / Фото АР
При чем здесь Пакистан
Несмотря на то, что Пакистан отрицал свою роль в создании "Талибана", международное сообщество уверено, что многие афганцы, присоединившиеся к движению, получали образование в религиозных школах Пакистана – медресе. К слову, когда талибы были у власти в Афганистане, их признали лишь 3 страны: Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Кроме того, Пакистан был последней страной, прекратившей дипломатические связи с группировкой.
Талибы приютили"Аль-Каиду"
Талибы привлекли внимание всего мира после теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, когда террористы-смертники на захваченных самолетах атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне. Тогда погибли почти 3 тысячи человек.
Боевиков "Талибана" обвиняли в том, что они предоставили убежище для Усамы бен Ладена и его движения "Аль-Каида".
Операция в Афганистане
- 7 октября 2001 года военная коалиция США начала наступать в Афганистане. К декабрю режим "Талибана" развалился.
- Несмотря на это, тогдашний лидер группы Мулла Мохаммад Омар, а также террорист Усама бен Ладен избежали плена.
- Многие высшие руководители движения укрылись в пакистанском городе Кветта, откуда они направляли талибов.
Талибы все равно расширяли влияние
Иностранных войск в Афганистане становилось все больше. Однако талибам удалось постепенно восстановить, а затем даже расширить свое влияние в Афганистане. Страну охватило насилие: были многочисленные нападения талибов на Кабул. В сентябре 2012 года боевики совершили рейд на базу НАТО "Кэмп Бастион".
В августе 2015 года талибы признали, что более 2 лет скрывали смерть своего основателя муллы Омара. Через 2 месяца террористы выбрали себе нового главаря – муллу Ахтара Мансура. Тогда же талибы захватили стратегически важный город Кундуз.
Муллу Мансура убили в мае 2016 года. Его заменил Хайбатулла Ахундзада, который до сих пор контролирует "Талибан".
Главарь "Талибана " / Фото из Википедии
Мирное соглашение США и "Талибана"
В феврале 2020 года США заключили мирное соглашение с "Талибаном". Ее называли кульминацией длительных переговоров. Оно предполагало, что США имели 14 месяцев, чтобы выйти из Афганистана
Афганские чиновники были очень обеспокоены этими договоренностями. Несмотря на это, президент США Джо Байден объявил в апреле 2021 года, что все американские войска покинут страну до 11 сентября.
Что теперь происходит в Афганистане
- Когда шло вывода американских войск из Афганистана, талибы начали активно захватывать города.
- 15 августа 2021 года террористы взяли под контроль столицу Кабул. Власти решили сдать город мирно, чтобы избежать кровопролития.
- Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул Афганистан. Где находится президент Афганистана – неизвестно.
- Тем временем талибы заявили, что захватили всю территорию Афганистана и приказали иностранцам покинуть страну.
- Поскольку это можно сделать только авиапутем, в аэропорту Кабула тысячи афганцев пытаются эвакуироваться вместе с иностранцами, за которыми присылают самолеты.
- Кое-кто из них в отчаянии цеплялся к шасси взлетавшего самолета. Есть погибшие.