Об этом 24 Каналу рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его словам, военные с большим воодушевлением восприняли известие о назначении Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ.

Что говорят об новом главнокомандующем?

По словам Братчука, Драпатый – человек, знакомый с войной еще с 2014 года. Он прошел сложный армейский путь от командира батальона до главнокомандующего ВСУ. Все это произошло за более чем 10 лет войны.

Драпатый участвовал во многих операциях. Он непосредственно знаком с полем боя и понимает, насколько быстро нужно принимать решения даже в самых сложных ситуациях. Драпатый ценит солдат. Это одна из главных причин, почему военные с таким воодушевлением восприняли эту новость,

– отметил Братчук.

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Люди, лично знакомые с господином Драпатым, прежде всего ценят его человеческие и командирские качества. Они отмечают, что главнокомандующий ВСУ ценит жизнь людей. Ведь люди – самое главное на поле боя.

Добавим, что начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов рассказал, как изменилась война за последние два года. России удалось нарастить группировки, но они не могут наступать на многих направлениях. Украина стала значительно сильнее в контексте дальнобойных операций.