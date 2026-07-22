Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, військові з великим піднесенням сприйняли звістку про призначення Драпатого на посаду головнокомандувача ЗСУ.

Що говорять про Драпатого?

За словами Братчука, Драпатий – людина, яка знає війну ще з 2014 року. Він пройшов складний армійський шлях від командира батальйону до головнокомандувача ЗСУ. Все це сталося за більш ніж 10 років війни.

Драпатий брав участь у багатьох операціях. Він безпосередньо знає поле бою та розуміє, наскільки швидко потрібно ухвалювати рішення навіть в найскладніших ситуаціях. Драпатий цінує солдата. Це одна з головних причин, чому військо з таким піднесенням сприйняло цю новину,

– зауважив Братчук.

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Люди, які особисто знають пана Драпатого, насамперед цінують його людські та командирські якості. Вони виділяють те, що головнокомандувач ЗСУ цінує життя людей. Адже люди – найголовніше на полі бою.

Додамо, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов розповів, як змінилася війна за останні два роки. Росії вдалося наростити угруповання, але вони не можуть наступати на багатьох напрямках. Україна стала значно сильнішою в контексті далекобійних операцій.