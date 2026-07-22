Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов в ефірі 24 Каналу розповів, яких результатів вдалося досягти та чому їх не можна приписувати лише Олександру Сирському чи іншому окремому посадовцю. Він також пояснив, як слід ухвалювати рішення щодо можливих змін у командуванні.

Війна не зводиться до одного прізвища

Суспільна увага нині значною мірою зосереджена на головнокомандувачеві ЗСУ Олександрові Сирському, якого фактично ототожнюють з усією армією. Персоналізувати складні проблеми значно простіше, однак звільнення однієї людини не розв'яже цілу низку системних питань.

Найпростіший спосіб – персоналізувати будь-яку проблему, знайти для неї прізвище і вирішити, що, прибравши людину, ми розв'яжемо проблемне питання або цілу низку проблем. На жаль, це не так,

– наголосив Гнатов.

За останні два роки Росія стрімко наростила чисельність своїх наступальних угруповань. Нині їхній потенціал перевищує 750 тисяч військових без урахування стратегічних резервів, які формуються в глибині країни, та можливого поповнення внаслідок мобілізації.

Коли Сирський очолив ЗСУ, ворог одночасно проводив наступальні дії різної інтенсивності на 14 напрямках. Відтоді Сили оборони України провели низку оборонних і кілька наступальних операцій, одна з яких досі триває.

Нам вдалося стабілізувати ситуацію на фронті та завдати противнику таких втрат, що він був змушений відмовитися від наступу на багатьох напрямках і зосередитися лише на трьох. Повноцінно діяти він може лише на двох оперативних напрямках,

– наголосив Гнатов.

Російське командування почало поповнювати угруповання стратегічними резервами та відкладати формування нових дивізій, бригад і полків.

Водночас почали накопичуватися результати українських далекобійних операцій, які планувалися і проводилися майже два роки. Від початку року українські війська вже здійснюють четверту наступальну операцію, а територіальні здобутки ворога станом на червень практично дорівнюють нулю.

Результат забезпечила команда України

Ще минулого літа партнери сумнівалися, чи варто продовжувати постачання зброї та підтримку України. Лунали й різні припущення щодо можливих переговорів, а також наслідків зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним в Анкориджі.

Нині ситуація змінилася. Україна отримує безпрецедентну підтримку партнерів, фінансування потреб держави й Збройних Сил, а також життєво необхідний макрокредит.

Це робота не одного прізвища – не генерала Сирського, не міністра Федорова і не Гнатова. Це робота інституцій держави, президента, Офісу Президента, уряду, парламенту, всіх міністерств, Збройних Сил і нашого суспільства,

– наголосив Гнатов.

Досягнуті результати стали наслідком одночасної роботи військового командування, державних органів, дипломатів, партнерів і суспільства.

Я можу сказати: це робота команди України,

– підкреслив начальник Генерального штабу ЗСУ.

Рішення щодо Сирського має бути виваженим

Після результатів, яких вдалося досягти на фронті та в роботі з міжнародними партнерами, заклики до негайної зміни головнокомандувача потребують окремого аналізу. Перед кадровим рішенням необхідно оцінити можливі ризики, розібратися в причинах претензій і зрозуміти, наскільки вони стосуються саме посади Олександра Сирського.

У таких умовах точно треба діяти виважено, оцінити всі ризики, проаналізувати причини претензій, розібратися в них і вже після цього приймати рішення,

– сказав Гнатов.

Повноваження визначати керівника Збройних Сил України та начальника Генерального штабу належать президентові. Будь-яке законне рішення Верховного Головнокомандувача військове керівництво виконає незалежно від того, кого воно стосуватиметься.

Будь-яке законне рішення президента України і генералом Сирським, і мною буде виконане за єдиним алгоритмом: слухаюсь, виконую. Інших варіантів не буде,

– наголосив начальник Генерального штабу ЗСУ.

Гнатов запевнив, що в цьому питанні військова вертикаль діятиме відповідно до закону та рішень Верховного Головнокомандувача.

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