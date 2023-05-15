Убийства и "переворот": что известно об изменнике Игоре Корнете, которого могли взорвать в Луганске

15 мая во временно оккупированном Луганске раздался мощный взрыв. Пропагандисты сообщают, что в результате инцидента мог пострадать Игорь Корнет.

24 Канал собрал всю информацию о жизни и деятельности предателя. Что известно о его конфликте с Плотницким и как он организовал "переворот в ЛНР" – читайте дальше.

Смотрите также В результате взрыва в Луганске мог пострадать один из предводителей боевиков Игорь Корнет

Что известно об Игоре Корнете

Игорь Корнет родился 29 апреля 1973 года в Луганске, в семье военного офицера Александра Корнета. Детство провел в переездах между военными гарнизонами Советского Союза и стран Варшавского договора.

В 1989 году окончил школу №55 в Германии в городе Галле. С 1993 года служил в органах МВД Украины, пока не был уволен в 1999 году с должности милиционера патрульно-постовой службы милиции в Луганской области.

Согласно другим данным, Игорь Корнет служил в уголовном розыске и в 2014 году добровольно перешел на сторону "ЛНР", участвовал в боевых действиях на стороне террористов.

27 августа Корнет был назначен "министром внутренних дел ЛНР" и быстро расширил штат "ведомства" с 219 человек до 3 тысяч, после чего активно включился в борьбу за влияние псевдореспублики.

Что известно о конфликте Корнета с Плотницким

Уже в январе 2015 года "министр" влип в скандал с убийством полевого командира Александра Беднова по прозвищу "Бэтмен". Его кортеж был расстрелян возле города Лутугино Луганской области. Официально бойцов и их предводителя пытались задержать по обвинению в похищении людей, пытках, вымогательстве и разбоях.

Источники утверждают, что "Бэтмен" вмешался в большие контрабандные схемы транзита наркотиков, в которых были замешаны руководитель "силовых ведомств ЛНР" Игорь Корнет и "министр госбезопасности" Леонид Пасечник. Сами боевики "Бэтмена" назвали настоящей причиной убийства Беднова его несогласие с прокремлевским курсом главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.

В 2016 году произошло покушение на того же Плотницкого, и он обвинил "МВД ЛНР" в бездействии.

"Переворот в ЛНР"

Противостояние между "силовиками" и "главой ЛНР" обострилось 21 октября 2017 года. Корнета не обвинили в том, что он отобрал у жительницы Луганска Нины Квирцовой дом, в котором проживает до сих пор.

Женщина, которая до того 2 года писала обращение в "прокуратуру ЛНР", неожиданно получила поддержку на самом высоком уровне и сам "глава ЛНР" Игорь Плотницкий приехал на камеру "выселять" Корнета из "отжатого" им дома.

13 ноября Корнет запретил впускать и выпускать из зданий "министерства" и территориальных "ведомств" всех лиц и даже сотрудников с удостоверениями.

В результате 20 ноября Плотницкий уволил "министра" с должности, а 21 ноября на улицах Луганска появилась бронетехника и вооруженные бойцы. Вскоре с начала мятежа стало ясно, что Плотницкий проиграет – под контролем Корнета быстро очутилась резиденция.

Впрочем, Плотницкому предложили договориться, сдав своих ближайших помощников, признав их "украинскими диверсантами". Уже 23 ноября Игорь Плотницкий отказался от поста "руководителя ЛНР" и уехал в Россию.

С тех пор новым "главой ЛНР" стал ближайший приспешник Игоря Корнета – Леонид Пасечник, а сам главный инициатор переворота так и остался "министром внутренних дел".

Пасечник собирал компромат на Корнета

В СМИ ранее распространилась информация, что Пасечник будто бы собирал компромат на своего товарища Корнета. Об этом в своем расследовании заявили журналисты "Донбасс.Реалии". Ссылаясь на источники в украинской разведке, они заявили глава ЛНР якобы не контролировал своего товарища, но активно собирал компромат.

Журналист Андрей Дихтяренко, до 2014 года живший и работавший в Луганске, заявил, что родители Корнета и Пасечника были хорошо знакомы. Они вместе работали еще в советской милиции. К тому же, коллаборанты долгое время также работали совместно.

Пасечник и Корнет начали ссориться из-за схем с украинскими фермерами. Так называемый "министр МВД" создал банду, которая обворовывала фермеров в Луганской области. В том числе – и на оккупированных после 24 февраля 2022 года территориях. Корнет с бандой приезжал к фермеру, брал его в заложники и начинал заводить фиктивное дело. Человека шантажировали до тех пор, пока он не соглашался заплатить или бесплатно "передать" предприятие коллаборантам.

Такие схемы с обворовыванием фермеров Луганской области якобы не понравились Пасечнику, поэтому он начал собирать компромат.