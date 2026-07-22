Буданов прокомментировал смену Главнокомандующего ВСУ

В результате массовых протестов президент Украины принял решение о замене Главнокомандующего ВСУ. Преемником Александра Сырского на этом посту стал Михаил Драпатый.

Глава Офиса президента обратился к обоим военным. Свое заявление он опубликовал в соцсетях.

За что Буданов поблагодарил Сырского?

Глава ОП подчеркнул, что приоритетом на данный момент остается управление войсками и полная концентрация на фронте, ведь враг продолжает свою агрессию. Он поблагодарил бывшего Главнокомандующего за время, проведенное на этой должности.

Господин генерал Александр Сырский, искренняя благодарность за годы тяжелейшей работы, за выдержку и преданность Украине. Вы сделали для защиты Украины чрезвычайно много,

– написал Буданов.

Он отметил особую роль бывшего Главнокомандующего в обороне Киева, Харьковской операции, на самых сложных участках фронта. Буданов отметил, что Сырский принял командование Вооруженными Силами в один из самых критических моментов войны. Также экс-глава Главного управления разведки отметил, что они работали вместе во время многих операций ГУР.

Что Буданов сказал о Драпатом?

Глава Офиса президента рассказал, что давно знает Михаила Драпатого. Он назвал его командиром с реальным чувством боя, который способен трезво оценивать обстановку, быстро принимать решения и беречь людей. Чиновник убежден, что армия доверяет новому Главнокомандующему.

Михаил Васильевич, впереди большие задачи, и у вас есть все, чтобы их выполнить. Армия сильна, командование – в надежных руках. Мы знаем, за что боремся, и знаем, куда идем,

– заявил Буданов.

Он выразил полную поддержку и готовность помочь новому Главнокомандующему.

Что известно об изменениях в высшем военном руководстве?

После очередного дня масштабных протестов вечером 21 июля бывший советник министра обороны Сергей Стерненко сообщил, что Александр Сырский больше не будет Главнокомандующим ВСУ. Спикер президента Украины отметил, что указы по увольнению Сырского и назначению Драпатого должны опубликовать 22 июля.

Владимир Зеленский вечером того же дня заявил, что новым Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины станет Михаил Драпатый. Также президент поблагодарил Сырского за его достижение во время пребывания в должности.