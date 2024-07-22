Кто такой Томаш Влах, почему чешскому журналисту запретили въезд в Украину и что он скрывает

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Война России против Украины активно освещается зарубежными медиа, и, соответственно, тысячи иностранных журналистов работают в нашей стране, чтобы доносить своей аудитории главное о том, что сейчас происходит. Однако и здесь не все так просто.

Дело в том, что недавно Украина запретила въезд чешскому журналисту-фрилансеру Томашу Влаху. В Чехии поднялся скандал с обвинением Украины в якобы нарушении свободы слова и давления на журналистов. Однако причины гораздо глубже и сложнее, чем могут показаться на первый взгляд.

Как стало известно 24 Каналу из собственных источников, Влах находился в оккупированном Крыму до полномасштабной агрессии России, при этом украинскую админграницу с ВОТ Крыма он не пересекал, а соответственно заехал туда с нарушением украинского законодательства.

Почему же на самом деле Влаху запретили въезд, что он пишет о войне в Украине и как российская пропаганда раздувает скандал в Чехии – выяснял 24 Канал.

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Крым, Донбасс и письма Земана: почему Влаху запретили въезд в Украину?

О запрете въезда в Украину на 3 года Томаш Влах узнал от чешского посольства в Киеве. По меньшей мере, утверждает именно так. Источники 24 Канала сообщили, что СБУ действительно запретила въезд чешскому журналисту по согласованию Министерства иностранных дел Украины.

Интересную информацию приводит сам Влах в материале чешского издания HlídacíPes.



Томаш Влах / Фото из соцсетей журналиста

Влах утверждает, что якобы такое решение – это "месть" от СБУ, потому что в свое время журналист посещал оккупированные украинские территории. Речь идет как о Крыме, так и об оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

Из всех этих поездок Влах решил объяснить только одну. По его словам, в 2017 году он посещал Донецкую область, чтобы отвезти сепаратистам квазиреспублики письмо от тогдашнего президента Чехии Милоша Земана, который просил освободить из плена религиоведа Игоря Козловского, которого захватили боевики еще в начале 2016 года.

Я отвез письмо на Донбасс, которое написал по этому поводу тогдашний президент Милош Земан. Наконец удалось вытащить Козловского; также это удалось и благодаря тому, что Земан вступился перед Путиным во время визита в Кремль,

– говорит Влах.

Но Влах не дает ответов на вопрос о причинах поездок в Крым, только утверждает, что после последней поездки его допросили в СБУ. Когда была эта поездка и каким образом журналист попал на полуостров – неизвестно.

В то же время Влах, как и два десятка его чешских коллег, утверждают, что основной причиной для запрета въезда в Украину стал его материал, опубликованный после гибели Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло 7 марта 2023 года.

Не "Да Винчи" единым: что об Украине пишет Томаш Влах

Материал о "Да Винчи" Томаш Влах опубликовал в издании Lidovky (как и все последующие материалы, которые мы рассмотрим) под заголовком "Сельский нацист для России, лучший из лучших для Украины. Кем был легендарный командор Да Винчи?".



Материал Томаша Влаха о "Да Винчи" / Скриншот

В начале текста журналист утверждает, что якобы "Да Винчи" очень любил популярность и если бы увидел свои похороны – то был бы приятно удивлен.

"Да Винчи" нравилась популярность, и если бы он представлял, как будут выглядеть его похороны, это могло бы принести ему определенное удовольствие. Проститься с ним в центре Киева пришли тысячи людей, в том числе президент Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая находилась здесь с официальным визитом,

– говорится в статье.

В своем материале Томаш Влах решил давать ответ на вопрос о том, кем был "Да Винчи" не через опыт самого Коцюбайла, его навыки, достижения и авторитет, а через другие вещи. Например, важной частью материала стал рассказ о том, где родился воин, о том, что на Прикарпатье много памятников Степану Бандере, а дед Коцюбайло был в УПА.

Далее же фигура "Да Винчи" была рассмотрена через "Правый сектор", который, как утверждает Влах, "точно был не святым". И как результат – Влах выдал такой вывод:

Репутация вечных повстанцев "Правого сектора" или нацистская символика под "Азовом" вдруг становится менее опасной, чем то, что идет с Востока.

И все же вопрос о том, кем был "Да Винчи" для его аудитории остался без ответа, зато были распространены нарративы о "не святости" украинских добровольческих формирований, акценты на фигуре Бандеры и заявления россиян о том, что Коцюбайло был "сельским нацистом".

Но не этим текстом единственным. Томаш Влах написал сотни материалов о войне в Украине, которые мы прочитали и проанализировали. Например, на вторую годовщину начала полномасштабного вторжения журналист опубликовал свой репортаж под названием "Два года войны в Украине: 80 тысяч инвалидов, Бог знает сколько погибших и замерзших в окопах вдоль "ничейной земли".

Кроме самого заголовка, вызывают вопросы еще несколько моментов:

Томаш Влах распространяет мнение, что в таком городе Украины как Запорожье, по которому постоянно бьют оккупанты, "ничего не напоминает о войне, кроме противотанковых ежей".

Несмотря на заголовок материала, журналист говорит о недостатке боеприпасов, F-16, окопной войне и вопросе мобилизации в ряды украинской армии, которая является проблематичной.

Влах отмечает, что украинские удары по России абсолютно не пропорциональны тому, как россияне бьют по нашей стране. Это интересный момент, потому что Влах активно отстаивает тезис, что Украине вообще стоит отказаться от ударов по российской территории.

Относительно отказа от ударов по России, Влах в январе 2024 года посвятил чему целый материал "Почему Киеву не стоит отвечать таким же образом за ракетные обстрелы?". В этом тексте журналист свел все к тому, что Украина якобы отвечает на удары россиян обстрелами российского Белгорода. Формулировка выглядит так, как будто Украина такими же методами как россияне просто терроризирует гражданское население, а не бьет по важным целям, таким как установки С-300, из которых атакуют Харьков.

Украина будет стрелять по Белгороду и сразу же получит ливень "Шахедов", "Искандеров", "Кинжалов" и "Калибров", а по приграничному с Россией Харькову также будут запущены ракеты С-300,

– утверждает Влах.

То есть журналист адвокатирует российские террористические атаки, называя их таким образом "ответом за удары Украины". То есть Влах оправдывает их.

Еще один материал Влах посвятил количеству погибших на войне в Украине после того, как Владимир Зеленский заявил, что в боях погибли 31 000 украинских воинов. Многие сомневаются в этой цифре по разным причинам, и Влах решил подходить иначе. Он взялся высчитывать потери Украины на примере города Новояворовск на Львовщине с населением 15 000, где за время полномасштабной войны похоронили 60 украинских защитников, то есть 0,4% населения города.

И по этой "формуле" Влах предположил, что на войне погибли 0,4% населения Украины (если говорить конкретно о военных) и это 146 000. Но стоит отдать должное, в выводах Влах отметил, что отказ Запада отправлять солдат в Украину – это промедление с тем, что и так наступит.

В целом в своих материалах Влах пытается "быть где-то посередине", что можно оправдывать журналистским стандартом о балансе мнений. Однако настолько можно назвать балансом мнений позицию Влаха по подрыву Каховской ГЭС?

Журналист в июне 2023 года набрасывался на тех, кто обвинял Россию в трагедии, зато сам продвигал нарратив о "неоднозначности" – мол, "Украина и Россия взаимно обвиняют друг друга и ситуация непонятна".

Российская пропаганда не спит

Что интересно, больше всего начали заступаться за Томаша Влаха пророссийские журналисты в Чехии. Например, главный редактор "Чешского радио" Йозер Паздерка утверждает, что якобы Украина вредит своей репутации, ведь якобы препятствует журналистской деятельности.

Я считаю это несправедливым. Пусть Украина раскладывает свои карты, скажет то, что подозревает, иначе я считаю, что это большая репутационная проблема для Украины,

– заявляет Паздерка.

Некоторые коллеги Влаха устраивают истерики, называя решение Украины "истерией" или даже "преступлением". В то же время чешские дипломаты в ответ на обращение журналистов отмечают, что давать аккредитацию или аннулировать ее – суверенное право Украины.



Томаш Влах / Фото из соцсетей журналиста

Сам же Влах утверждает, что продолжит писать об Украине и этому не помешают ни запрет на въезд, ни аннулирование аккредитации.

И все же, это далеко не все факты о его деятельности. Что Влах делал в Крыму? Почему ездил на Луганщину? Почему оправдывает российские удары по Украине, при этом отрицая приверженность к России – вопрос пока остается без ответа.