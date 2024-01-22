Кто на самом деле ударил по Донецку: фронтовой анализ от Свитана

Украина четко заявила врагу, что будет уничтожать все легитимные военные цели на временно оккупированных территориях. Силы украинских спецопераций точечно искусно работают на уничтожение военных мощностей врага без вреда для гражданского населения.

Однако на днях оккупационные власти заявили про удар по центру города Донецк, где расположен рынок "Меркурий". Кто это сделал на самом деле и зачем в ежедневной фронтовой сводке для 24 Канала объяснил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Ситуация на Донецком фронте

Возле Авдеевки продолжаются тяжелые бои. К югу от города фактически сейчас "серая зона". Военные аналитики отмечают, что в окрестностях Авдеевки, возле ресторана "Царская охота" была замечена российская техника.

Свитан рассказал, что этот комплекс расположен довольно далеко от Авдеевки. Там был размещен один из укрепрайонов ВСУ. Его удерживали и продолжают удерживать с помощью дальних средств поражения.

Если россияне туда подошли, значит, линия обороны переместилась ближе к Авдеевке. Особенно после того, как россияне разбили и заняли промзону,

– заметил военный аналитик.

На Донецком фронте зафиксированы также изменения неподалеку от Старомайорского. В направлении села Заветное Желание ВСУ смогли выбить россиян с нескольких огневых позиций.

Свитан назвал это тактическими успехами нашего войска. Сейчас для них главная задача – возводить фортификационные сооружения и занимать лучшие места для обороны.

Кто и зачем ударил по Донецку

21 января случился прилет по рынку во временно оккупированном Донецке. Оккупационные власти заявляли о разном количестве погибших. В то же время российские паблики кричали, что следует срочно созвать Совбез ООН.

Украинская сторона заявила, что никакого отношения к таким террористическим актам нет и это дело рук самого врага. Ведь Донецк – это Украина, и там живут украинцы. ВСУ уничтожают только легитимные военные цели.

Полковник в запасе рассказал, что россияне используют так называемые "блуждающие минометы", еще со времен АТО. Подобные задачи получают российские ГРУшники, заходят с посадок недалеко от города и начинают обстреливать Донецк. Сначала использовали преимущественно 82-мм минометы, затем перешли уже и на обстрелы артиллерией.

По убеждению Свитана, в Донецке сейчас остались преимущественно люди, ожидающие украинскую армию, а временно заезжавшие россияне уже давно за Уралом. Поэтому их террористическая власть пытается совершать геноцид и на временно оккупированных территориях.

Эта программа планировалась под выступление Сергея Лаврова на Совбезе. К таким событиям подготовка начинается за несколько недель. Следовательно, перед приездом Лаврова нужно было дать ему какой-то механизм, чтобы еще раз попытаться очернить украинскую армию,

– объяснил военный эксперт.

В Донецке также нашествие дронов

Уже со временем появилась информация, что дроны атаковали критическую инфраструктуру оккупантов в Донецке и Макеевке.

Полковник в запасе объяснил, чтобы по трассе из Донецка в Макеевку расположено очень много военных объектов. Уже там, на Чайкинском кольце, было несколько точных ударов по военной инфраструктуре с помощью HIMARS. Там расположены командные пункты россиян, воинские части.

Вероятно целились преимущественно в эти воинские части врага, но задели и ту инфраструктуру, которая их питает,

– резюмировал Свитан.