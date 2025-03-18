В частности, братья Ковальчуки активно давят на Путина, требуя облегчения санкций. Журналист-расследователь издания "Bellingcat" Христо Грозев высказал предположение в эфире 24 Канала, на какую сторону больше склоняется фсб.

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"На Путина давят свои же, чтобы прекращать войну", – подчеркнул Грозев.

Кто выступает за и против завершения войны в Украине

Журналист-расследователь отметил, что российская экономическая элита стремится к скорейшему завершению войны и ослаблению санкций. В частности, это требуют "личный банкир Путина" Михаил Ковальчук, его брат Юрий Ковальчук, основной акционер банка "Россия", а также близкие к диктатору бизнесмены, с которыми он делит украденные ресурсы.

Зато генералы армии и главного разведывательного управления, в частности старшего возраста, решительно отказываются от идеи перемирия. Они возмущены действиями Путина, обвиняя его в "некачественном" ведении войны, в отсутствии возможности быстро захватить Украину и в назначении некомпетентных военных командующих, в частности, Сергея Шойгу, который сейчас уже является секретарем совета безопасности.

На какой стороне фсб? Я не могу утверждать, но, вполне вероятно, что вместе с генералами,

– предположил Христо Грозев.

Тем временем Путин поддержал идею президента США Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре.