Зокрема, брати Ковальчуки активно тиснуть на Путіна, вимагаючи полегшення санкцій. Журналіст-розслідувач видання "Bellingcat" Христо Грозєв висловив припущення в етері 24 Каналу, на який бік більше схильна фсб.

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"На Путіна тиснуть свої ж, щоб припиняти війну", – наголосив Грозєв.

Хто виступає за і проти завершення війни в Україні

Журналіст-розслідувач зазначив, що російська економічна еліта прагне якнайшвидшого завершення війни та послаблення санкцій. Зокрема, це вимагають "особистий банкір Путіна" Міхаїл Ковальчук, його брат Юрій Ковальчук, основний акціонер банку "Росія", а також близькі до диктатора бізнесмени, з якими він ділить вкрадені ресурси.

Натомість генерали армії та головного розвідувального управління, зокрема старшого віку, рішуче відмовляються від ідеї перемир'я. Вони обурені діями Путіна, звинувачуючи його в "неякісному" веденні війни, у відсутності можливості швидко захопити Україну та в призначенні некомпетентних військових командувачів, зокрема, Сєргєя Шойгу, який нині уже є секретарем ради безпеки.

На якому боці фсб? Я не можу стверджувати, але, цілком ймовірно, що разом з генералами,

– припустив Христо Грозєв.

Тим часом Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Росії та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі.