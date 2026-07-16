В то же время среди депутатов пока нет единой позиции относительно того, когда именно будет принято окончательное кадровое решение. Об этом сообщают источники 24 Канала.

Проведет ли "Слуга народа" еще одно заседание?

По словам собеседника, народным депутатам сообщили о возможности проведения встречи ориентировочно в 21:00. Именно во время этого заседания может быть рассмотрен вопрос о назначении нового главы Министерства обороны.

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк в комментарии для "РБК-Украина" подтвердила, что вопрос еще не закрыт.

Что касается министра обороны, то еще не вечер, и нужно подождать несколько часов,

– сказала она.

Другую оценку ситуации дал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. По его словам, заседание фракции "Слуга народа", которое состоялось после голосования за новый состав правительства, длилось всего несколько минут и не дало ответа на вопрос о руководстве Минобороны.

Железняк предположил, что следующее заседание фракции может состояться либо вечером 16 июля, либо уже после парламентских каникул в августе. Он обратил внимание, что следующее пленарное заседание Верховной Рады пока запланировано на 18 августа.

16 июля Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров, однако без назначения министра обороны и министра иностранных дел. После этого правительство официально приступило к работе в новом составе, но два ключевых портфеля остались незаполненными.

В то же время Ярослав Железняк заявил, что после назначения нового правительства Михаил Федоров больше не исполняет обязанности министра обороны.

Официально кандидатура нового министра обороны пока не объявлена. В то же время накануне в политических кругах активно обсуждалась возможность назначения действующего министра внутренних дел Игоря Клименко. Сам президент Украины и Офис президента пока не комментировали, кого именно планируют предложить Верховной Раде.

Напомним, об отставке Михаила Федорова стало известно после масштабных кадровых перестановок в правительстве. До этого западные СМИ сообщали, что президент якобы рассматривал его кандидатуру на пост премьер-министра, однако, по информации источников, он отказался, поскольку хотел завершить начатые реформы в Министерстве обороны.

Федоров возглавлял оборонное ведомство около шести месяцев. За это время он инициировал цифровизацию процессов, реформирование закупок и внедрение новых технологических решений для украинской армии, однако его подходы неоднократно вызывали дискуссии внутри военно-политического руководства.

Публично о напряженности между Министерством обороны и Генеральным штабом начали говорить еще в конце июня. Тогда Сырский заявлял, что между ним и Федоровым нет конфликта, хотя и признавал наличие рабочих противоречий, которые якобы решаются в обычном порядке.

После этого ситуация только обострилась. Команда Федорова и его соратники заявляли о системном блокировании реформ в армии, а сам экс-министр уже после отставки открыто обвинил руководство ВСУ в саботаже отдельных изменений.