Водночас серед депутатів поки немає єдиної позиції щодо того, коли саме буде ухвалене остаточне кадрове рішення. Про це повідомляють джерела 24 Каналу.

Чи проведе "Слуга народу" ще одне засідання?

За словами співрозмовника, народним депутатам повідомили про можливість проведення зустрічі орієнтовно о 21:00. Саме під час цього засідання можуть розглянути питання призначення нового керівника Міністерства оборони.

Народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк у коментарі для "РБК-Україна" підтвердила, що питання ще не закрите.

Щодо міністра оборони ще не вечір і треба почекати кілька годин,

– сказала вона.

Іншу оцінку ситуації дав народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк. За його словами, засідання фракції "Слуга народу", яке відбулося після голосування за новий склад уряду, тривало лише кілька хвилин і не принесло відповіді на питання щодо керівництва Міноборони.

Железняк припустив, що наступне засідання фракції може відбутися або ввечері 16 липня, або вже після парламентських канікул у серпні. Він звернув увагу, що наступне пленарне засідання Верховної Ради наразі заплановане на 18 серпня.

16 липня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів, однак без призначення міністра оборони та міністра закордонних справ. Після цього уряд офіційно запрацював у новому складі, але два ключові портфелі залишилися незаповненими.

Водночас Ярослав Железняк заявив, що після призначення нового уряду Михайло Федоров більше не виконує обов'язків міністра оборони.

Офіційно кандидатуру нового міністра оборони наразі не оголошували. Водночас напередодні в політичних колах активно обговорювалася можливість призначення чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Сам президент України та Офіс Президента поки не коментували, кого саме планують запропонувати Верховній Раді.

Нагадаємо, про відставку Михайла Федорова стало відомо після масштабних кадрових перестановок в уряді. До цього західні медіа повідомляли, що президент нібито розглядав його кандидатуру на посаду прем'єр-міністра, однак, за інформацією джерел, він відмовився, оскільки хотів завершити розпочаті реформи в Міністерстві оборони.

Федоров очолював оборонне відомство близько шести місяців. За цей час він ініціював цифровізацію процесів, реформування закупівель та впровадження нових технологічних рішень для українського війська, однак його підходи неодноразово викликали дискусії всередині військово-політичного керівництва.

Публічно про напруженість між Міністерством оборони та Генеральним штабом почали говорити ще наприкінці червня. Тоді Сирський заявляв, що між ним і Федоровим немає конфлікту, хоча визнавав існування робочих суперечностей, які нібито вирішуються у звичайному порядку.

Після цього ситуація лише загострилася. Команда Федорова та його соратники заявляли про системне блокування реформ у війську, а сам ексміністр уже після відставки відкрито звинуватив керівництво ЗСУ у саботажі окремих змін.