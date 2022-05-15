"Кто вы такие": боевики бежали с поля боя под Харьковом и наткнулись на российских пограничников

В российской армии творится полный хаос. Боевики с оккупированных территорий не числятся ни в каких официальных списках, а вооруженные подразделения России даже не знают, кто воюет против Украины вместе с ними.

Об этом свидетельствует очередной перехват телефонного разговора Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. В нем жена боевика из так называемой ЛНР рассказывает, что одно из подразделений квазиреспублики задержали российские пограничники.

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Перехват телефонного разговора украинской разведкой

В новом перехвате жена боевика, который сейчас находится на территории временно оккупированного Бериславского района Херсонской области, рассказывает своему собеседнику об ужасном отношении россиян к так называемому "206 полку" так называемой "ЛНР".

Боевики этого подразделения, по ее словам, "попали в замес" где-то под Харьковом, и убегая от Вооруженных Сил Украины, забрели на территорию Белгородской области. Там их встретили и задержали российские пограничники, поскольку не поняли, кто они.

Командование свалило, бросило их, где-то теперь дома, в Ровеньках. А мужиков пограничники задержали и держат там, не понимают, кто они, и что с ними делать. "Кто вы такие, нигде вы не числитесь",

– жалуется жительница квазиреспублики.

К слову, женщина отметила, что с этим "полком" сейчас разбираются: "Какая-то кучка мужчин с оружием незаконно пересекла границу, всякое такое". Вместе с тем она добавила, что еще один так называемый "115-й полк" так называемой "ЛНР" до сих пор где-то удерживают россияне, морят голодом и угрожают расстрелом. Впрочем, деталей и причин их задержания российскими военными женщина не рассказала.

Перехват телефонного разговора жительницы так называемой "ЛНР": смотрите видео

Другие перехваты разговоров оккупантов

Российские оккупанты подтвердили, что используют на территории Украины запрещенное международными конвенциями оружие. Речь идет, в частности, о кассетных и фосфорных бомбах. Об этом российский оккупант признался своему собеседнику по телефону. Служба безопасности Украины перехватила и обнародовала разговор.

Другой оккупантов в разговоре с матерью похвастался, что его "друзья" расстреляли украинского военнопленного за то, что он попросил сходить в туалет. Убили парня, по словам оккупанта, выстрелом в спину.

Пьяный оккупант, который сейчас находится в Херсонской области, рассказал своей жене о зверствах над гражданскими украинцами. Россиянка не на шутку испугалась, что агрессия ее "возлюбленного" по возвращении домой может проявиться и в их совместной жизни.

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