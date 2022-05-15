Про це свідчить чергове перехоплення телефонної розмови Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. У ньому дружина бойовика з так званої "ЛНР" розповідає, що один із підрозділів квазіреспубліки затримали російські прикордонники.

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Перехоплення телефонної розмови українською розвідкою

У новому перехопленні дружина бойовика, який зараз перебуває на території тимчасово окупованого Бериславського району Херсонської області, розповідає своєму співрозмовнику про жахливе ставлення росіян до так званого "206-го полку" так званої "ЛНР".

Бойовики цього підрозділу, за її словами, "потрапили у заміс" десь під Харковом, й втікаючи від Збройних Сил України забрели на територію Бєлгородської області. Там їх зустріли та затримали російські прикордонники, оскільки не зрозуміли, хто вони такі.

Командування звалило, кинуло їх, десь тепер вдома, у Ровеньках. А мужиків прикордонники затримали і тримають там, не розуміють, хто вони, і що з ними робити. "Хто ви такі, ніде ви не числитесь",

– бідкається мешканка квазіреспубліки.

До слова, жінка зазначила, що з цим "полком" зараз розбираються: "Якась купка мужиків зі зброєю незаконно перетнула кордон, всяке таке". Разом з тим вона додала, що ще один так званий "115-й полк" так званої "ЛНР" до тепер десь утримують росіяни, морять голодом та погрожують розстрілом. Втім деталей та причин їхнього затримання російськими військовими жінка не розповіла.

Перехоплення телефонної розмови мешканки так званої "ЛНР": дивіться відео

Інші перехоплення розмов окупантів

Російські окупанти підтвердили, що використовують на території України заборонену міжнародними конвенціями зброю. Йдеться, зокрема, про касетні та фосфорні бомби. Про це російський окупант зізнався своєму співрозмовнику телефоном. Служба Безпеки України перехопила та оприлюднила розмову.

Інший окупант у розмові з матір'ю похизувався, що його "друзі" розстріляли українського військовополоненого за те, що він попросився сходити у туалет. Вбили хлопця, за словами окупанта, пострілом у спину.

П'яний окупант, який зараз перебуває на Херсонщині, розповів своїй дружині про звірства над цивільними українцями. Росіянка не на жарт злякалась, що агресія її "коханого" після повернення додому може проявитися і у їхньому спільному житті.

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