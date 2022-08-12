Решат силовики, – Пионтковский дал прогноз относительно преемника путина

Успехи ВСУ на фронте могут повлечь за собой переворот в кремле и смену власти. Да и в любом случае путин не вечный, и на его место, все равно, придет новый человек.

Такое мнение 24 каналу высказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он также добавил, что неважно, кто будет следующим президентом россии, главное, что ему придется расплачиваться за страшные ошибки своего предшественника.

Интересно путин в отчаянии и нуждается в прекращении огня, – Пионтковский

Кто вероятные преемники путина

Пионтковский отметил, что преемником путина может быть сергей кириенко или николай патрушев. Хотя отметил, что кириенко все же не главная фигура.

Будут решать силовики, люди с оружием. А кириенко – из другой породы. Кроме того, истинная фамилия кириенко, которую он носил до 19 лет – израитель. И если для Украины президент-еврей – это вполне нормальные обстоятельства, то не для глубинно антисемитской россии,

– подчеркнул публицист.

Преемник путина свалит всю ответственность на тирана

Также Пионтковский рассказал, что преемник путина, кто бы это ни был, свалит всю ответственность на путина. И даже спрогнозировал, как это может прозвучать.

"Товарищ путин совершил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе. Это мягкий вариант. А жесткий вариант, это, извините, но я цитирую классика, знаменитую строчку из стихотворения Галича – "Оказался наш отец не отцом, а с*кой", – сказал русский публицист.

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