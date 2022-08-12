Таку думку 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. Він також додав, неважливо, хто буде наступним президентом росії, головне, що йому доведеться розплачуватись за страшні помилки свого попередника.

Цікаво путін у відчаї і потребує припинення вогню, – Піонтковський

Хто ймовірні наступники путіна

Піонтковський зазначив, що наступником путіна може бути сергій кирієнко або микола патрушев. Хоча зауважив, що кирієнко, все ж, не головна фігура.

Вирішуватимуть силовики, люди зі зброєю. А кирієнко – з іншої породи. Крім того, істинне прізвище кирієнка, яке він носив до 19 років – ізраїтель. І якщо для України президент-єврей – це цілком нормальні обставини, то не для глубинно антисемітської росії,

– наголосив публіцист.

Наступник путіна звалить усю відповідальність на тирана

Також Піонтковський розповів, що наступник путіна, хто б це не був, звалить усю відповідальність на путіна. І навіть спрогнозував, як це може прозвучати.

"Товариш путін здійснив ряд серйозних помилок в українському питанні. Це м'який варіант. А жорсткий варіант, це, вибачте, але я цитую класика, знаменитий рядок із вірша Галича – "Оказался наш отец не отцом, а с*кою", – сказав російський публіцист.

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