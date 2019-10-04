Кто ближе к украинцам – россияне или белорусы: ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на втором Форуме регионов Украины и Беларуси высказал мнение, что белорусы ближе все же к украинцам, а не к россиянам. К примеру, даже фамилия белорусского президента – украинская.

В частности, в своей речи глава государства подчеркнул, что не хочет никого делить.

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Я только подумал, к кому все же ближе белорусы: к русским или к украинцам? Знаете, почему такая идея пришла? Я отвечу. Я понял ответ на этот вопрос. Ответ – в фамилиях уважаемых гостей из Беларуси,

– заявил Зеленский.

Заметим, что президент Беларуси Александр Лукашенко имеет фамилию с окончанием "–ко". Фамилии с именно с такими окончанием являются очень распространенными в Украине.

Ранее белорусский лидер заявлял, что его страна не хочет против кого-то дружить или воевать. Также он отметил, что готов приложить усилия к окончанию войны на Востоке Украины.

"Я не просто вам желаю этого. Мы готовы вместе что-то сделать для того, чтобы Украина была единой, целостной, мощной, чтобы даже косо никто не смог сюда посмотреть. Это наши принципы", – констатировал Лукашенко.

Что известно о Форуме регионов Украины и Беларуси?

В этом году в течение 3-4 октября мероприятие проходит в украинском Житомире. Первый Форум регионов Украины и Беларуси состоялся в октябре 2018 года в белорусском Гомеле. Тогда его главными действующими лицами стали президенты стран – Петр Порошенко и Александр Лукашенко. Также здесь принимают участие более тысячи представителей бизнеса и органов власти Украины и Беларуси.

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