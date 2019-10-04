Хто є ближчим до українців – росіяни чи білоруси: відповідь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на другому Форумі регіонів України та Білорусі висловив думку, що білоруси є ближчими все ж до українців, а не до росіян. До прикладу, навіть прізвище білоруського президента – українське.

Зокрема, у своїй промові український гарант підкреслив, що не хоче нікого ділити.

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Я щойно подумав, до кого все ж таки є ближчими білоруси: до росіян, чи до українців? Знаєте, чому така ідея прийшла? Я відповім. Я зрозумів відповідь на це питання. Відповідь – у прізвищах поважних гостей з Білорусі,

– заявив Зеленський.

Зауважимо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко має прізвище з закінченням "–ко". Прізвища з саме з такими закінченням є дуже поширеними в Україні.

Раніше білоруський лідер наголошував, що його країна не хоче проти когось дружити чи воювати. Також він зазначив, що є готовим докласти зусиль до закінчення війни на Сході України.

"Я не просто вам бажаю цього. Ми є готовими разом щось зробити для того, щоб Україна була єдиною, цілісною, потужною, щоб косо навіть ніхто не зміг сюди подивитися. Це наші принципи", – констатував Лукашенко.

Що відомо про Форум регіонів України та Білорусі? Цього року протягом 3 – 4 жовтня захід відбуваєтьсчя в українському Житомирі. Перший Форум регіонів України та Білорусі відбувся у жовтні 2018 року у білоруському Гомелі. Тоді його головними дійовими особами стали президенти країн – Петро Порошенко та Олександр Лукашенко. Також тут беруть участь понад тисяча представників бізнесу та органів влади України та Білорусі.