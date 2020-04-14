Кто и зачем поджег Чернобыльскую зону?

Масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения, которые горели 11 дней подряд, наконец удалось погасить. В этом спасателям изрядно помог дождь, который начался в ночь на 14 апреля.

Хто і навіщо підпалив? Відповідь на це питання обов'язково має дати поліція. Власне, вона вже повідомила про встановлення осіб двох місцевих мешканців, які причетні до виникнення пожеж у сусідніх з Чорнобильською зоною селах, звідки вогонь поширився у заповідник.

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Проте відкритим залишається питання пожежі, яка виникла в центрі Чорнобильської зони поблизу села Чистогалівка 8 квітня та охопила сотню квадратних кілометрів. Внаслідок цієї пожежі 10 квітня ледь не згоріло місто Чорнобиль, а 13 квітня спалахнув так званий Рудий ліс, та вогонь впритул наблизився до відселеного міста Прип'ять і ЧАЕС.



Масштаби пожеж в Чорнобильські зоні чималі

Першими про нову пожежу почали повідомляти сталкери у своїх пабліках у соціальних мережах. Густий дим у напрямку колишнього села Чистогалівка було добре видно з дахів будинків у Прип'яті.

Густий дим було добре видно з дахів будинків у Прип'яті

Версію про те, що саме сталкери винуваті у пожежі зараз активно просуває у ЗМІ директор одного туристичного агентства, яке займається організацією турів у зону відчуження. Втім жодних обґрунтованих доказів на підтримку цієї версії немає. Здебільшого сталкерська спільнота складається з молодих мешканців великих міст, які цінують чорнобильську заповідну природу, і у яких маргінальна звичка палити траву і сміття викликає виключно негативні емоції. Крім того є об'єктивні причини вважати, що місць займання було більше одного, що ставить під сумнів версію про пожежу внаслідок необережності.

Ще одна група сталкерів того ж дня зранку знайшла у лісі неподалік місця займання саморобні факели зі свіжими слідами смолянистої речовини, подібні до яких цілком могли б використовувати для організованого підпалу. Додаю оригінальне фото, яке надане на моє прохання.



Саморобні факели, які, ймовірно, знайшли неподалік пожежі у Чорнобильській зоні

Крім того варто звернути увагу на поширення пожежі, яке відбувалося дивно і не природно. Нижче наводжу два скріншоти зі спеціалізованої карти пожеж НАСА, які я зробив з різницею у чотири години в ніч з 8 на 9 квітня.



Пожежа у Чорнобильській зоні поширювалась дуже стрімко...

Синім позначене приблизне місце де знайшли факели. Пізніше там також почалася пожежа. Помаранчевим та червоним – оригінальні позначки поміченого вогню відповідно до даних з супутника.

За даними архіву погоди того вечора у Чорнобильській зоні дув легкий північно-східний вітер. Проте варто звернути увагу, що пожежа стрімко поширилася у нехарактерному для такого вітру південно-східному напрямку лише протягом кількох годин. Подібне поширення не виглядає природно і цілком може бути наслідком умисного підпалу.

Кому це може бути вигідно

З осені минулого року триває епопея з призначенням нового керівництва зоною відчуження, коли 12 жовтня Кабінет міністрів України звільнив Віталія Петрука з посади голови Державного агентства з управління зоною відчуження. Не секрет, що в інфраструктурні проєкти в ЧЗВ вкладають сотні мільйонів гривень. Крім того великі кошти приносить туризм, попит на який зростає з кожним роком. Детально про корупційні схеми в цій галузі я вже писав раніше. Тож навколо посади нового голови ДАЗВ розгорнулася серйозна конкуренція між різними групами впливу.

На момент написання цього тексту стало відомо, що уряд призначив на цю посаду нового керівника Калашника Сергія Васильовича, який є колишнім виконуючим обов'язки генерального директора ДСП "Чорнобильська АЕС". Тому цілком можливо припустити, що підпал може бути пов'язаний зі зміною керівництва в Агентстві.

Іншою версією, яку не варто відкидати, може бути навмисний підпал з метою приховати наслідки незаконної вирубки дерев у Корогодському лісництві. Журналісти та активісти вже неодноразово фіксували випадки вивозу лісу із Заповідника, тож цілком можливо, що хтось таким чином вирішив уникнути потенційної відповідальності, яка загрожувала при майбутній зміні керівництва.

Цілком реальною також виглядає версія із зовнішнім впливом, тобто диверсія. Обсяги нанесеної шкоди варто буде ще порахувати, але вже зараз говорять про десятки мільйонів гривень, не кажучи вже про суспільну нестабільність, яку завжди несуть новини про пожежу в Чорнобилі.

Якщо ж все ж повернутися до версії з випадковим підпалом з необережності, то крім сталкерів потенційними паліями могли також стати так звані металісти, які досі стихійно збирають металобрухт у зоні відчуження. Якийсь місцевий мешканець цілком міг випалювати десь знайдений або вкрадений кабель.

Також база напівлегальних металістів знаходиться на залізничній станції Янів неподалік від місця займання. Крім того пожежу могли почати браконьєри, для яких доступ у заповідник також не є проблемою, не дивлячись на охорону і карантин. Навіть кинутий з вікна машини робітників недопалок, в умовах тривалої посухи, міг би стати причиною пожежі.

Тож, як бачимо, версій в цій ситуації значно більше однієї, тому істину варто встановлювати компетентним органам, а не огульно і необґрунтовано звинувачувати якусь окрему групу людей. А тим часом громадськість вимагає від влади серйозних кроків для розслідування причин та наслідків пожежі.