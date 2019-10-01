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      Кто станет следующим президентом США: прогноз Яковины

      66 Читати новину українською
      Иван Яковина
      Иван Яковина / 24 канал

      Вполне вероятно, что Дональд Трамп станет третьим президентом в истории США, которому объявят импичмент. Это не обязательно приведет к его освобождению, но помешает ему стать президентом в 2020 году.

      Такое мнение в своем видеоблоге "Безумный мир" выразил журналист Иван Яковина.

      Читайте также: Важно не прогнуться под Трампа – Яковина о том, как реагировать на скандал в США

      Он вспомнил, что американский историк Аллан Лихтман придумал систему предсказания результатов выборов президента США. Эта система не давала сбоев с 1984 года. Лихтман был одним из очень немногих людей, кто сказал, что в 2016 году Трамп станет президентом.

      Так вот, сейчас этот историк говорит вот что: Трамп в 2020 году снова станет президентом США. И остановить его можно только одним способом: начать в Конгрессе процедуру импичмента,
      – отметил журналист.

      И пояснил: в этом случае Белый дом погрязнет в скандалах и расследованиях и не сможет добиться переизбрания Трампа на новый срок.

      "На прошлой неделе процедура импичмента была запущена. Не знаю, доведут ли его до конца, но я почти не сомневаюсь, что в 2020 году у США появится новый президент – Элизабет Уоррен", – подытожил Яковина.

      Кто такая Уоррен?70-летний американский юрист и политик, представляет штат Массачусетс в сенате США. Как и Джо Байден, Уоррен – член Демократической партии. На фоне недавнего "украинского" скандала в США, ее шансы победить Байдена в "праймериз" (тип голосования, в котором избирается один кандидат от партии) растут. 

      Елізабет Уоррен
      Элизабет Уоррен

      Коротко о сути скандала "Украинагейт" в США

      Громкий скандал в США разразился из-за доноса американского разведчика. В документе говорится, что 25 июля Дональд Трамп во время разговора с Владимиром Зеленским требовал от того инициировать или продолжить расследование демократа Джо Байдена – главного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах – в рамках искоренения коррупции в Украине.

      Говорится о давлении со стороны Байдена на украинскую власть с требованием освободить тогдашнего генпрокурора Шокина. Экс-глава ГПУ проводил проверку деятельности украинской газовой компании Burisma, где сын Байдена – Хантер – был одним из членов совета директоров.

      Палата представителей Конгресса США 24 сентября инициировала формальное расследование действий президента Дональда Трампа, итогом которого может стать решение о его импичменте. Важным событием стало обнародование Белым домом стенограммы июльского разговора президентов.

      Нэнси Пелоси (спикер Палаты представителей), которая объявляла о начале процедуры импичмента Трампа, после обнародования стенограммы заявила, что в ее тексте не увидела оснований, чтобы эту процедуру отменить.

      Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" Ивана Яковины за 30 сентября 2019:

       

      blog_ava
      Манчестер Юнайтед – Арсенал: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии
      30 сентября
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      Теги: Новости Украины Выборы в США Новости США Дональд Трамп Видеоблоги Телефонный разговор Зеленского и Трампа
      Источник: 24 канал
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