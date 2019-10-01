Хто стане наступним президентом США: прогноз Яковини

Цілком ймовірно, що Дональд Трамп стане третім президентом в історії США, якому оголосять імпічмент. Це не обов'язково призведе до його звільнення, але завадить йому стати президентом в 2020 році.

Таку думку у своєму відеоблозі "Безумный мир" висловив журналіст Іван Яковина.

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Він пригадав, що американський історик Аллан Ліхтман придумав систему передбачення результатів виборів президента США. Ця система не давала збоїв з 1984 року. Ліхтман був одним з дуже небагатьох людей, хто сказав, що в 2016 році Трамп стане президентом.

Так ось, зараз цей історик говорить ось що: Трамп в 2020 році знову стане президентом США. І зупинити його можна лише одним способом: почати в Конгресі процедуру імпічменту,

– зазначив журналіст.

Й пояснив: у цьому випадку Білий дім загрузне в скандалах та розслідуваннях й не зможе домогтися переобрання Трампа на новий термін.

"Минулого тижня процедура імпічменту була запущена. Не знаю, чи доведуть її до кінця, але я майже не сумніваюся, що в 2020 році в США з'явиться новий президент – Елізабет Уоррен", – підсумував Яковина.

Хто така Уоррен?70-річно американська юристка і політикиня, представляє штат Массачусетс у Сенаті США. Як і Джо Байден, Уоррен – членкиня Демократичної партії. На тлі нещодавнього "українського" скандалу у США, її шанси перемогти Байдена у "праймеріз" (тип голосування, в якому обирається один кандидат від партії) зростають.





Елізабет Уоррен

Коротко про суть скандалу "Українагейт" у США

Гучний скандал у США вибухнув через донос американського розвідника. У документі мовиться, що 25 липня Дональд Трамп під час розмови з Володимиром Зеленським вимагав від того ініціювати або продовжити розслідування щодо демократа Джо Байдена – головного конкурента Трампа на майбутніх президентських виборах – у рамках викорінення корупції в Україні.

Мовиться про тиск з боку Байдена на українську владу з вимогою звільнити тодішнього генпрокурора Шокіна. Ексглава ГПУ проводив перевірку діяльності української газової компанії Burisma, де син Байдена – Гантер – був одним з членів ради директорів.

Палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент. Важливою подією стало оприлюднення Білим домом стенограми липневої розмови президентів.

Ненсі Пелосі (спікерка Палати представників), яка оголошувала про початок процедури імпічменту Трампа, після оприлюднення стенограми заявила, що у її тексті не побачила підстав, аби цю процедуру скасувати.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" Івана Яковини за 30 вересня 2019: