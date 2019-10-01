00:47
1 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Універсальні солдати для Путіна. Росію рятують від айфонів
      Вєсті Кремля
      21:30, 30 вересня
      Вєсті.UA: Мендель вкотре оскандалилася. Від Зеленського втікають соратники
      Вєсті.UA
      19:34, 30 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Хто стане наступним президентом США: прогноз Яковини

      45 Читать новость на русском
      Іван Яковина
      Іван Яковина / 24 канал

      Цілком ймовірно, що Дональд Трамп стане третім президентом в історії США, якому оголосять імпічмент. Це не обов'язково призведе до його звільнення, але завадить йому стати президентом в 2020 році.

      Таку думку у своєму відеоблозі "Безумный мир" висловив журналіст Іван Яковина.

      Читайте також: Важливо не прогнутися під Трампа, – Яковина про те, як реагувати на скандал у США

      Він пригадав, що американський історик Аллан Ліхтман придумав систему передбачення результатів виборів президента США. Ця система не давала збоїв з 1984 року. Ліхтман був одним з дуже небагатьох людей, хто сказав, що в 2016 році Трамп стане президентом.

      Так ось, зараз цей історик говорить ось що: Трамп в 2020 році знову стане президентом США. І зупинити його можна лише одним способом: почати в Конгресі процедуру імпічменту,
      – зазначив журналіст.

      Й пояснив: у цьому випадку Білий дім загрузне в скандалах та розслідуваннях й не зможе домогтися переобрання Трампа на новий термін.

      "Минулого тижня процедура імпічменту була запущена. Не знаю, чи доведуть її до кінця, але я майже не сумніваюся, що в 2020 році в США з'явиться новий президент – Елізабет Уоррен", – підсумував Яковина.

      Хто така Уоррен?70-річно американська юристка і політикиня, представляє штат Массачусетс у Сенаті США. Як і Джо Байден, Уоррен – членкиня Демократичної партії. На тлі нещодавнього "українського" скандалу у США, її шанси перемогти Байдена у "праймеріз" (тип голосування, в якому обирається один кандидат від партії) зростають. 

      Елізабет Уоррен
      Елізабет Уоррен

      Коротко про суть скандалу "Українагейт" у США

      Гучний скандал у США вибухнув через донос американського розвідника. У документі мовиться, що 25 липня Дональд Трамп під час розмови з Володимиром Зеленським вимагав від того ініціювати або продовжити розслідування щодо демократа Джо Байдена – головного конкурента Трампа на майбутніх президентських виборах – у рамках викорінення корупції в Україні.

      Мовиться про тиск з боку Байдена на українську владу з вимогою звільнити тодішнього генпрокурора Шокіна. Ексглава ГПУ проводив перевірку діяльності української газової компанії Burisma, де син Байдена – Гантер – був одним з членів ради директорів.

      Палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент. Важливою подією стало оприлюднення Білим домом стенограми липневої розмови президентів.

      Ненсі Пелосі (спікерка Палати представників), яка оголошувала про початок процедури імпічменту Трампа, після оприлюднення стенограми заявила, що у її тексті не побачила підстав, аби цю процедуру скасувати.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" Івана Яковини за 30 вересня 2019:

       

      blog_ava
      Вихідні дні-2019: календар свят в Україні
      30 вересня
      173899
      Теги: Новини США Вибори у США Дональд Трамп Телефонна розмова Зеленського і Трампа Новини України Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Роль адвоката Трампа в американо-украинском скандале
      30 вересня , 23:37 Роль адвоката Трампа в американо-украинском скандале
      Іван Яковина 104
      Головні новини 30 вересня: цілі України до 2030 року, російські "зелені чоловічки" в Норвегії
      30 вересня , 22:10 Головні новини 30 вересня: цілі України до 2030 року, російські "зелені чоловічки" в Норвегії
      1719
      Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      26 вересня , 19:00 Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      823
      В своем доме без прав, настоящая русско-китайская "дружба" и скопления воров: новости Крымнаша
      30 вересня , 22:00 В своем доме без прав, настоящая русско-китайская "дружба" и скопления воров: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 656
      Чи ухвалять закон про обіг зброї та що чекає на громадські формування: інтерв’ю з Монастирським
      30 вересня , 21:01 Чи ухвалять закон про обіг зброї та що чекає на громадські формування: інтерв’ю з Монастирським
      Ірина Поліщук 1655
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук