Кто устроил акустическую атаку на дипломатов США

Во время "акустических атак" на Кубе, о которых стало известно в 2017 году, 21 американский дипломат, вероятно, подвергся воздействию микроволнового излучения.

Об этом пишет The New York Times.

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"Акустические атаки" на сотрудников посольства США в Гаване были зафиксированы в конце 2016 года, подробный медицинский отчет о них появился в марте 2018 года, и микроволновое излучение в нем не упоминалось.

Отмечается, что ряд экспертов считают, что микроволновое излучение является наиболее правдоподобным объяснением симптомов, о которых сообщали пострадавшие.

В частности, все больше специалистов предполагают, что "акустические атаки" объясняются так называемым эффектом Фрея, названном по имени американского ученого Алана Фрея. Согласно его исследованиям, микроволновое излучение вызывает в голове звук, который может раздражать, вызывать боль и тошноту – с подобными жалобами к врачам и обращались американские дипломаты.

Отмечается, что это могло быть сделано для того, чтобы сорвать улучшение отношений Гаваны с Вашингтоном. По словам Фрея, который в 1960 годах открыл влияние акустических микроволн, американские следователи обращались к нему по этому делу.

Напомним, 21 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее враждебного кибервмешательства. Кроме того, ранее 24 канал сообщал, что США введут новые санкции против Кремля из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый этап новых американских санкций против России начинается 22 августа. Говорится, прежде всего, о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.