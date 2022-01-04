На Кубани "казак" запустил фейерверк в голову полицейскому – тот умер

4 января 2022 , 20:35
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Источник:

"РИА Новости"

На Кубани, что в России, в ночь на 1 января в голову 35-летнему инспектору ДПС попал фейерверк. В результате инцидента мужчина умер в больнице.

СМИ сообщили, что запустил пиротехническое средство"казак"-дружинник, дежуривший с полицейским.

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1 января около 00:05 поступило сообщение о том, что во время несения службы инспектор ДПС получил травму от попадания фейерверка в голову. Его госпитализировали,
– пишут журналисты.

В то же время отмечают, что у пострадавшего была открытая черепно-мозговая травма – он умер в больнице, не приходя в сознание. Сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства этого инцидента.

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Автор: Олег Васьків