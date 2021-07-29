Загадочные смерти: на Кубе за 10 дней умерли 5 генералов-соратников Фиделя Кастро
29 июля 2021 , 20:01Читати новину українською
Источник:WPLG
На Кубе 5 высокопоставленных генералов и бывших соратников покойного диктатора Фиделя Кастро внезапно умерли за несколько дней. Обстоятельства их смерти остаются загадочными.
Кубинское правительство держит в секрете обстоятельства смерти. Врачи не рассказывают о причинах гибели.
Кстати Украина вместе с еще 19 государствами осудила массовые задержания протестующих на Кубе
Кто умер
- Бригадный генерал Армандо Чой Родригес,
- генерал в отставке Мануэль Эдуардо Ластрес Пачеко,
- генерал Рубен Мартинес Пуэнте,
- бригадный генерал запаса Марсело Илие Вердец Пердомо,
- бывший командующий западной армией Агустин Пенья Поррес,
- член ЦК Компартии Кубы.
Кстати, все смерти загадочным образом совпали с началом протестов в стране. Однако журналисты предполагают, что причиной может быть вспышка коронавируса.Обратите внимание! В течение последнего месяца количество новых случаев коронавируса на Кубе увеличилось. Уже 24 июля зарегистрировали аж 7732 новых больных.
Протесты на Кубе: главное
- Протесты на Кубе вспыхнули 11 июля 2021 года. Сначала власти скрывали и отрицали их.
- Люди возмущались из-за экономического кризиса и недостаточного уровня борьбы с коронавирусом.
- Протестующие заявили о крайне медленных темпах вакцинации и дефиците лекарств.
- Из-за подавления массовых протестов США ввели санкции против министра обороны Кубы Альваро Лопеса Миера, а также – спецподразделения Министерства внутренних дел.