Загадочные смерти: на Кубе за 10 дней умерли 5 генералов-соратников Фиделя Кастро

На Кубе 5 высокопоставленных генералов и бывших соратников покойного диктатора Фиделя Кастро внезапно умерли за несколько дней. Обстоятельства их смерти остаются загадочными.

Кубинское правительство держит в секрете обстоятельства смерти. Врачи не рассказывают о причинах гибели.

Кстати Украина вместе с еще 19 государствами осудила массовые задержания протестующих на Кубе

Кто умер

Бригадный генерал Армандо Чой Родригес,

генерал в отставке Мануэль Эдуардо Ластрес Пачеко,

генерал Рубен Мартинес Пуэнте,

бригадный генерал запаса Марсело Илие Вердец Пердомо,

бывший командующий западной армией Агустин Пенья Поррес,

член ЦК Компартии Кубы.

Кстати, все смерти загадочным образом совпали с началом протестов в стране. Однако журналисты предполагают, что причиной может быть вспышка коронавируса.

Протесты на Кубе: главное

Протесты на Кубе вспыхнули 11 июля 2021 года. Сначала власти скрывали и отрицали их.

Люди возмущались из-за экономического кризиса и недостаточного уровня борьбы с коронавирусом.

Протестующие заявили о крайне медленных темпах вакцинации и дефиците лекарств.

Из-за подавления массовых протестов США ввели санкции против министра обороны Кубы Альваро Лопеса Миера, а также – спецподразделения Министерства внутренних дел.

В течение последнего месяца количество новых случаев коронавируса на Кубе увеличилось. Уже 24 июля зарегистрировали аж 7732 новых больных.