Министр из Германии приехала в Киев на встречу с Кубраковым, но по дороге его уволили

Глава Министерства по экономическому сотрудничеству и развитию Германии Свенья Шульце в четверг, 9 мая, приехала в Киев. Там у нее была запланирована встреча с Александром Кубраковым, однако она не состоялась.

Собственно, Шульце не смогла провести переговоры с украинским коллегой Александром Кубраковым. Так, после ее приезда он был уволен с должности министра.

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Неожиданный поворот событий

Издание пишет, что министр совершила 16-часовое путешествие самолетом, автомобилем и поездом в Киев, чтобы пообещать Украине помощь на восстановление.

К примеру, на обновление электросети будут выделены гранты на общую сумму 45 миллионов евро. Однако, по прибытии, на Свенью Шульце ждал "сюрприз".

Сразу после ее приезда в Киев, Александр Кубраков был уволен парламентом. Чиновники должны были подготовить важную для Украины конференцию по восстановлению в Берлине 11 и 12 июня.

Правительственная чиновница, комментируя отставку, заявила, что "это действительно не очень хорошие новости".

По словам Шульце, отмена встречи "лично для нее очень, очень печально".

Мы вместе с ним (Кубраковым – 24 Канал) продвигали много проектов,

– отметила она.

Как пишет Die Welt, уволенный вице-премьер смог передать ей в подарок только ожерелье с белым голубем мира, которое она потом надела.

Увольнение Кубракова: основное