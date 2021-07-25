Кучи грязи и мусора: Швейцарию сильно затопило вслед за Бельгией – видео, фото
Источник:"РИА Новости"
Европу накрыла непогода. Из-за сильных ливней и гроз затопило Швейцарию, Бельгию, Германию и Нидерланды.
Непогода с новой силой накрыла Швейцарию
В центральной части Швейцарии прошли ливни, которые сопровождала гроза. Пострадали кантоны (районы) Цуг и Люцерн.
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Масштабные наводнения накрыли Западную Европу в июле 2021 года. По состоянию на 25 июля из-за непогоды погибли 206 человек. Еще почти 800 человек получили травмы разных уровней сложности.
Жители Швейцарии активно делятся фотографиями и видео ужасной непогоды. На кадрах видно, что уровень воды на улицах настолько высок, что почти полностью накрывает легковые автомобили.
Кроме того, в местах, где грязная дождевая вода сходит, остаются кучи грязи и мусора. На улицах лежат поваленные деревья.
Дороги превратились в реки / Фото AFP
В Швейцарии спасатели активно борются с последствиями непогоды / Фото "РИА Новости"
Дороги в Швейцарии залило водой / Фото "РИА Новости"
Жители Швейцарии пострадали от непогоды / Фото "РИА Новости"
После непогоды кучи грязи и мусора / Фото AFP
Непогода накрыла центральную Швейцарию: смотрите видео "РИА Новости"
Наводнение в Европе: последние новости
- В Германии из-за стихии погибли 175 человек. Сотни людей пропали без вести.
- Власти некоторых федеративных земель объявили чрезвычайное положение.
- По состоянию на 18 июля непогода добралась и до Австрии. От непогоды пострадала Вена.
- Из-за сильных ливней в Бельгии смыло автомобили, которые заблокировали железную дорогу.
- Там произошел селевой оползень. К счастью, никто не пострадал.