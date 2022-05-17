Кучма, Ющенко и Порошенко пришли на церемонию прощания с Кравчуком: фото

В Киеве 17 мая простились с первым Президентом Украины Леонидом Кравчуком. Церемонию прощания посетили и украинские президенты – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Ранее мы сообщали, что Владимир и Елена Зеленские пришли на церемонию прощания с Леонидом Кравчуком в Украинский дом в Киеве. Они возложили цветы к гробу, но с журналистами не общались.

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Кроме того, на церемонии прощания заметили и предыдущих президентов – Леонида Кучму, Виктора Ющенко и Петра Порошенко. Они даже подошли к СМИ.



Леонид Кучма рассказал о Кравчуке

Второй президент Украины Леонид Кучма сказал, что Кравчук был большим человеком и нужно благодарить его за то, что он сделал для Украины.

По его мнению, будь Кравчук "в строю" сейчас, его роль была бы значимой.



Петр Порошенко рассказал о Кравчуке

В то же время, пятый президент Украины Петр Порошенко отметил, что ушел не просто человек, а целая эпоха. По его словам, Кравчук своими усилиями творил нашу независимость.

Кучма, Ющенко и Порошенко пришли на прощание с Кравчуком: видео



Добавим, что провести в последний путь Кравчука пришли и другие бывшие и действующие чиновники. Среди них – Виталий Кличко, Александр Мороз, Александр Ткаченко, братья Суркисы и другие.

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Что известно о смерти Кравчука: коротко

Еще 10 мая в СМИ появилась информация о смерти первого украинского президента Леонида Кравчука. Впоследствии печальное известие подтвердила и Верховная Рада.

Состояние здоровья Кравчука ухудшилось в 2021 году. В конце июня политику сделали операцию на сердце. Леонид Кравчук даже долгое время лежал в реанимации.

После этого Кравчука отправили на реабилитацию в Германию. Еще 10 января президент Владимир Зеленский поздравлял Кравчука с днем рождения. Желал ему скорейшего выздоровления.

Добавим, что Кравчук написал письмо-обращение к украинцам. Последним публичным заявлением первого президента было, что никто и никогда не покорит украинский свободолюбивый народ.

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