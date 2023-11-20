Теперь ничего не объясняет оккупантам: Кучма переиздал известную книгу "Украина – не Россия"
В понедельник, 20 ноября, в Киеве презентовали новую книгу экс-президента Украины Леонида Кучмы. Издание называется "Украина – не Россия. Двадцать лет спустя". Полномасштабная война изменила отношение Кучмы к России, изменилась и книга.
Первое издание книги Кучмы вышло в свет в сентябре 2003 года. Фраза "Украина – не Россия" стала узнаваемой и даже мемной. Новая книга является расширенной версией предыдущей. Что именно изменилось – расскажет 24 Канал.
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Когда-то было революционным, теперь банальное
Леонид Кучма был президентом Украины дважды, с 1994 по 2005 год. В книге он изложил свои рассуждения о том, чем отличаются два государства, которые на то время очень тесно общались. Первое издание предназначалось для россиян.
В первом издании с помощью исторических параллелей и авторской аргументации Кучма пытался объяснить российской аудитории, почему Украина – не Россия и почему россияне не вправе вмешиваться в дела Украины и украинского народа. Тогда это был манифест национальной идентичности украинского народа.
Украина – не Россия. Аксиома, которую мне пришлось доказывать 20 лет назад. Тогда она была вызовом, почти революцией. Сегодня она звучит как очевидность, почти банальность. Но я оставил ее как есть. Эта формула читается так же, как читалась тогда, но теперь означает другое. Украина – не Россия. Тогда это означало – "не то же самое". Не тождественно. А теперь это означает – "ничего общего". Противоположность. Абсолютная противоположность,
– подчеркнул Леонид Кучма.
Почему бывший президент решил переиздать книгу и что в ней изменилось
Идея возникла 14 января 2023, когда россияне ударили по жилому дому в Днепре. На пепелище спасатели нашли книгу "Украина – не Россия", частично сожженную. Кучма воспринял это как знак. Он отмечает, что все, что он написал для россиян, сгорело. Больше никто не верит, что с россиянами можно нормально говорить и что-то им объяснять. Да и такой потребности больше нет, ведь Украина идет своей дорогой.
Книга теперь не пытается ничего объяснять чужим. Она – для украинского читателя, для своих. Все добрые слова о России, сказанные когда-то, сожгла сама Россия. Сожгла не только в этой книге, но и в душе и памяти нашего народа, которого столетия истории связывали с Россией,
– высказался автор во время презентации.
Россияне тоже подхватили высказывание Кучмы, но своеобразно
Второй президент Украины уверен: путинская формула "Украина – это анти-Россия" происходит именно от названия его книги. Путин активно использует ее с 2021 года, и это свидетельствует, насколько глубоко "оригинал" этой формулы задел российского президента. А это значит, что "она должна звучать дальше и звучать громче".
Любопытно! В ближайшее время книга появится в свободном доступе – выложат ее электронную версию. Бумажная же поедет к Силам безопасности и обороны Украины, в крупнейшие украинские библиотеки, университеты, центральные и региональные органы власти.
Кучма о ракетах Х-22, отношении Запада к Украине в нулевых и иллюзиях по отношению к россиянам
Несколько цитат из книги Леонида Кучмы "Украина – не Россия. Двадцать лет спустя":
- "Россия, по отношению к которой у нас были еще какие-то иллюзии, – та Россия умерла. Но осталась другая Россия. Расположенная рядом. Ощетинившаяся оружием. Которая ничего не забудет и ничему не научится. Которую нам надо будет понимать и просчитывать, если мы не хотим просчитаться. Но для начала мы должны выиграть решающие битвы, выгнать оккупантов с нашей земли, стать членом НАТО".
- "Определенное количество Х-22 было и у нас, но в конце 90-х годов в рамках процесса денуклеаризации мы передали их РФ. Тогда мы (как, кстати, и Запад) относились к этому спокойно, ведь эта ракета разрабатывалась исключительно для поражения крупных соединений авианосцев ядерными зарядами со стратегическими бомбардировщиками Ту-22, у нас не было ни ядерных зарядов, ни Ту-22, ни потребности охотиться за авианосцами, ни собственных авианосцев, которым грозит Х-22".
- "Нелюди – это те, кто бьют по домам мирных людей ракетами против соединений авианосцев. А несокрушимые – это те, кто после таких ударов только становятся более крепкими и едиными, закаляются и сплачиваются. И не знаю, могут ли быть между этими двумя сообществами какие-то точки соприкосновения, кроме как на линии столкновения".
- "Запад нас "не видел". В то же время "смотрел сквозь розовые очки" на Путина. Это не моя метафора, это прямая цитата из только что рассекреченных документов, появившихся в британской прессе летом 2023 года".