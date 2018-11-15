Кучма довел до того, что Россия пошла на нас войной, – эксперт

В 2003 году тогдашний Президент Украины Леонид Кучма подписал Договор о совместном сотрудничестве с Россией в Азовском море и Керченском проливе. Согласно которому Азовское море стало внутренним для двух стран без разграничения границ. Можно считать, что тогда Кучма заложил "мину замедленного действия".

Об этом в эксклюзивном интервью сайта 24 канала рассказал эксперт в сфере национальной безопасности и обороны, депутат Верховной Рады 2, 3, 4 созывов Георгий Манчуленко.

Договариваться о чем-то с Россией, на мой взгляд, это только себе вредить. Напомню, что Договор о совместном использовании Азовского моря появился после печальной истории, связанной с островом Тузла. Через три месяца с подачи Кучмы, состоялось подписание этого договора (о совместном использовании акватории Азовского моря – Прим. 24). Большего позора и сдачи национальных интересов даже трудно представить,

– говорит Георгий Манчуленко.

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Эксперт отметил, что многие действующие чиновники, которые в то время были народными депутатами, голосовали за Договор о российско-украинской государственной границе. Это можно расценивать, как сдача национального суверенитета и совершение уголовного деяния.

"Этими двумя Договорами о российско-украинской государственной границе и о совместном использовании Азовского моря, Кучма довел до того, что Россия пошла на нас войной. За это он должен сидеть в тюрьме, а не ходить и рассказывать, как он любит Украину и что нам делать дальше ", – объясняет Георгий Манчуленко.

Также эксперт считает, что политикам нужно принимать жесткие и непопулярные решения, иначе можем потерять государство. Манчуленко говорит: "Россия сегодня плюет на все договоренности и, проводя свою тупое дело, пытается восстановить империю, по крайней мере в виде Советского Союза".

Читайте полностью интервью: Из-за того что сегодня происходит на Азове, Кучма должен сидеть в тюрьме, – эксперт

Напомним, 25 октября, Европейский парламент одобрил проект резолюции, предусматривающий усиление санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Ранее в Министерстве инфраструктуры заявляли, что РФ безосновательно задержала почти полторы сотни судов, направлявшихся в порты Украины.

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