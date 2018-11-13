Эскалация в Азовском море: против российских портов призвали ввести санкции

Украина, Литва и Польша призвали G7 и Евросоюз отреагировать на действия российских морских портов в Азовском море. Санкции должны быть введены из-за их взаимодействия с портами на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает УНН.

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Так, агрессивные действия России в Азовском море осуждает конечный документ IX сессии Ассамблеи Верховной Рады Украины, Сеймаса Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша,

(Ассамблея — 24 канал) призывает страны-члены Европейского Союза и страны-члены Большой Семерки ввести санкции против российских морских портов в Азовском море из-за их незаконного взаимодействия с морскими портами на территории временно оккупированного Крыма, которые были закрыты украинской властью,

– говорится в документе.

Кроме того, страны выразили поддержку резолюции Европейского парламента от 25 октября 2018 года по ситуации в Азовском море.

Напомним, 25 октября Европарламент одобрил резолюцию относительно ситуации в Азовском море. Согласно документу, в случае обострения санкции против России усилятся. Кроме того, в Европарламенте отмечают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным.